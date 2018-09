Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa24885-79d4-4cc7-b6e8-ae211403e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Retro Rádió komolyan veszi a küldetését: nemcsak a Poptarisznyát, hanem a legendás Három kívánságot is újraéleszti. Igaz, ez utóbbi korábban tévéműsor volt, de legalább Dévényi Tibor marad a műsorban.","shortLead":"A Retro Rádió komolyan veszi a küldetését: nemcsak a Poptarisznyát, hanem a legendás Három kívánságot is újraéleszti...","id":"20180926_Breking_visszater_Tibi_bacsi_es_a_Harom_kivansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa24885-79d4-4cc7-b6e8-ae211403e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e18d78-0a5f-4695-b0fe-6e34cb86029e","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Breking_visszater_Tibi_bacsi_es_a_Harom_kivansag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:26","title":"Bréking: Visszatér Tibi bácsi és a Három kívánság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A környező épületeket is veszélyeztette a férfi, akit azzal vádolnak, hogy hat éven át lopta a gázt.","shortLead":"A környező épületeket is veszélyeztette a férfi, akit azzal vádolnak, hogy hat éven át lopta a gázt.","id":"20180927_Lopott_gazzal_fuvarozott_egy_miskolci_ferfi_hat_even_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65690eb-fe95-47ff-88b3-ec26507efe6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Lopott_gazzal_fuvarozott_egy_miskolci_ferfi_hat_even_at","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:23","title":"Lopott gázzal fuvarozott egy miskolci férfi hat éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci. Pénzből és profitból sincs hiány benne.","shortLead":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha...","id":"20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd26b02-cebf-4a79-a610-8dbd5c0eb8bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:00","title":"Így kaphat értelmet a stadionépítés? Annyi pénz van az e-sportban, hogy lassan megszámolni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ec6139-3e8e-4e95-9fa3-26a0f6eda240","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Teljes szélességében lezárták az 51-es utat.\r

\r

","shortLead":"Teljes szélességében lezárták az 51-es utat.\r

\r

","id":"20180926_Halalos_baleset_tortent_Dunaharasztin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07ec6139-3e8e-4e95-9fa3-26a0f6eda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ad8f7-05e9-411e-a7ba-6f10ebe8a790","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180926_Halalos_baleset_tortent_Dunaharasztin","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:33","title":"Halálos baleset történt Dunaharasztin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cara Delevingne modell is beszélt arról, miért hallgatott sokáig az őt ért szexuális zaklatásról.","shortLead":"Cara Delevingne modell is beszélt arról, miért hallgatott sokáig az őt ért szexuális zaklatásról.","id":"20180927_Szegyelltem_magam_es_nem_akartam_nyilvanosan_tonkretenni_masnak_az_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43589c77-5234-4452-bc30-710076120630","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Szegyelltem_magam_es_nem_akartam_nyilvanosan_tonkretenni_masnak_az_eletet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:40","title":"„Szégyelltem magam, és nem akartam nyilvánosan tönkretenni másnak az életét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egyszer elkészül, a János kórház ambulanciái költözhetnek a Kútvölgyi járóbeteg-szakrendelőjébe. Már ha nem vesznek újabb fordulatot a gyakran változó tervek.","shortLead":"Ha egyszer elkészül, a János kórház ambulanciái költözhetnek a Kútvölgyi járóbeteg-szakrendelőjébe. Már ha nem vesznek...","id":"20180927_Milliardok_usznak_el_amiert_felbehagytak_a_Kutvolgyi_uti_korhaz_felujitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4dbb7-e063-48c3-a8a3-6dcfb5a201c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Milliardok_usznak_el_amiert_felbehagytak_a_Kutvolgyi_uti_korhaz_felujitasat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:27","title":"Milliárdok úsznak el, amiért félbehagyták a Kútvölgyi úti kórház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára.","shortLead":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek...","id":"20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64c362b-facc-440a-8583-846d9eedb2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:38","title":"Nem bírnak a vaddisznókkal a Balatonnál, ezért kilőnének párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem mintha amúgy zavarba jönnének, hogy nincs mire koccintani.","shortLead":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem...","id":"20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d11cd02-4eb3-45bc-aad3-c8bd1efb30b3","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:33","title":"A csehek sörhabos ünnepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]