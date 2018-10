Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába toldották meg egymilliárddal a keretet, nem jut minden pályázónak pénz az ingyenes téli tüzelőt biztosító programban.","shortLead":"Hiába toldották meg egymilliárddal a keretet, nem jut minden pályázónak pénz az ingyenes téli tüzelőt biztosító...","id":"20181011_Negymilliard_nem_volt_eleg_nem_jut_mindenkinek_ingyen_tuzelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5e7981-acfb-480e-94aa-757072ce75bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Negymilliard_nem_volt_eleg_nem_jut_mindenkinek_ingyen_tuzelo","timestamp":"2018. október. 11. 14:39","title":"Négymilliárd nem volt elég, nem jut mindenkinek ingyentüzelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját, az indoklás kiemeli, hogy egy olyan országban áll ki a Helsinki és Pardavi a jogállami fenyegetések felmutatásán, amely távolodik a demokratikus berendezkedéstől.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját...","id":"20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8427f1c7-992a-423f-a0b2-af6fae82f306","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","timestamp":"2018. október. 11. 13:36","title":"Rangos nemzetközi kitüntetést kapott az egyik leginkább démonizált magyar civil szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A terminálokhoz közeli nagy parkolót építkezés miatt két évig nem használhatják az utasok, a közeli Holiday-ban pedig 3000 forint helyett 12 ezerre emelkedett a napidíj. 