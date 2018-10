Teljes a tanácstalanság azokban a városokban és falvakban, ahol elvileg a Zöld Híd Kft. kukásautói dolgoznak, azé a cégé, amely a pénzhiány miatt leállította a szemétszállítást. A legjobban azok aggódnak, ahol hétfő a szemétszállítás napja – a többi településen is azt figyelik, mi történik ott, ahol ma kellene megérkezniük a kukásoknak.

© Huszár Dávid

Amikor felhívtuk ezeket az önkormányzatokat, hamar kiderült: ők sem tudják, most mi lesz.

Mi is kitettük a polgármesteri hivatal elé a saját kukáinkat, aztán legfeljebb majd visszahúzgáljuk

– mondták például a galgamácsai polgármesteri hivatalban. Addig is arra kérik a helyieket, készüljenek úgy, mintha minden a megszokott rendben menne, és közben folyamatosan tárgyalnak, hogy legyen valaki, aki talán még ma elviszi a szemetet. A legtöbb érintett önkormányzatnál azt mondták, dolgoznak a megoldáson, de arra, hogy pontosan kik vihetnék el a hulladékot, nem kaptunk válaszokat. Rövid távon megoldás lehet az, hogy a környéken dolgozó más hulladékszállítók segítsenek be, de ez nekik pontosan ugyanúgy pénzbe kerül, mint a Zöld Hídnak, a meglévő kapacitások átcsoportosítása egy ideig működhet, de csodát nem lehet tenni. Akadt olyan falu is, ahol ennyire sem jó a helyzet, és azt a választ kaptuk: reménykednek, hogy valami lesz, mert a Facebookon azt olvasták, hogy az illetékesek már rajta vannak az ügyön.

A nagyobb városokban még elviszik a szemetet, a falvakban nem tudni, mi lesz

A Zöld Híd Kft. Budapest északkeleti határától a Dunakanyaron át Nógrád megye nyugati felén keresztül egészen a szlovák határig végzi a szemétszállítást. A térség legnagyobb települései közül Balassagyarmat és Vác van szerencsésebb helyzetben, ott alvállalkozók végzik a munkát, azt ígérik, hogy amíg van pénzük kifizetni a dolgozókat és a kukásautók üzemanyagát, addig elvégzik a munkát. Hogy Gödöllőn mi lesz, azt egyelőre nem tudni, a szomszédos Szadán mindenesetre ígérik: aki kiteszi a kommunális hulladékot, attól elviszik azt.

© Huszár Dávid

„Tisztelettel tájékoztatjuk önöket, hogy a mai, pénteki napon a megszokott rend szerint elindultak begyűjtő járataink.” Ezzel a mondattal fogadta egy gépi hang a telefonban azokat, akik hétfő reggel meg szerették volna kérdezni a Zöld Híd Zrt.-t, érdemes-e kitolni a szemeteseket az utcára, el fogja-e vinni valaki azokat. Késő délelőttre javult a helyzet, de akkor is csak azt tudták elmondani, hogy hol vannak éppen alvállalkozók, akik még elviszik a szemetet. Márpedig az érintettek nincsenek kevesen: a cég 116 település nagyjából 350 ezer lakóját szolgálja ki, és még akkor is sokan maradnak szemétszállítás nélkül, ha az alvállalkozók több településen besegítenek. (Az összes érintett hely listáját itt olvashatják.)

A cég azt ígérte, hogy az iskolákból, a kórházakból, a közüzemekből, valamint a halottak napjára tekintettel a temetőkből elviszik a szemetet ez után is. Legalábbis addig, amíg a kukásautókban marad üzemanyag, mert újabb adag benzin vásárlására már nincs pénz.

Nem a tűzoltók állnak be szemetet szedni

A törvény szerint a mostanihoz hasonló helyzetben a Katasztrófavédelem feladata átvenni a szemétszállítási munkákat. Amikor megkérdeztük őket, hogy pontosan mit fognak most tenni, azt válaszolták: a lehető legrövidebb időn belül megszervezik az érintett településeken a hulladékszállítást. Arról szó sincs, hogy a tűzoltók állnának be kukásnak – tették hozzá. Ez nem csak azért van így, mert a tűzoltóknak bőven elég a saját munkájukat elvégezni, a Katasztrófavédelemnek nincsenek is szemetesautói.

© Fülöp Máté

A Katasztrófavédelem dolga akkor egyszerűbb, ha csak ideiglenes a probléma. Ekkor a törvény szerint csak annyit kell tenni, hogy kijelölnek egy vagy több szolgáltatót, amely a szabad kapacitása egy részét át tudja csoportosítani a Dunakanyarba és Nógrádba. Ez azonban tényleg nem több, mint a meglévő erőforrások átrendezése, ami csak ideig-óráig működhet.

Igazán nagy baj akkor van, ha annyi ideig nem sikerül megoldani a szemétszállítást, hogy a felgyülemlő hulladék már az ott élők egészségét veszélyezteti. Ha közegészségügyi veszélyt állapítanának meg, akkor tényleg át kellene vezényelni a katasztrófavédelmi dolgozókat szemetet szedni. Szerencsére ilyesmire azért minimális az esély, ennél még az is valószínűbb, hogy a kormány közbelép, és küld pénzt azoknak, akik vállalják a szemét elszállítását. A Zöld Híd szerint 2,5 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy rendezzék a helyzetet, amire a kormány azt válaszolta, hogy ez zsarolás, amelynek nem engednek.

A kormány tagjai arról már rutinosan beszélnek, hogy megvédenék a rezsicsökkentést. Csakhogy itt nehéz volna arra mutogatni, hogy az ellenfél egy, a saját profitját védő cég volna. A Zöld Híd ugyanis, amely egyebek mellett a rezsicsökkentéssel és a közszolgáltatási díjak 2012-es befagyasztásával magyarázza, hogy nincs pénze, az önkormányzatok társulása által létrehozott nonprofit cég. A finanszírozásért pedig az állami tulajdonú kukaholding is felelős. Vagyis ha nem emelik meg a számlákon is látható módon a rezsit, akkor is közpénzből kell megoldani a problémát.

© Huszár Dávid

A Zöld Híd addig is arra kérte az érintetteket: a felhalmozódó hulladékot biztonságos módon, az edény méretének megfelelő, lezárt zsákokban, lehetőleg saját területen tárolják. A társasházaknak pedig azt javasolták, hogy a gondnok vagy a közös képviselő jelöljön ki ezeknek egy ideiglenes tárolási helyet. Mellékszál, de a Természetvédelmi Világalap épp most indított kampányt a lakott területeken megjelenő nagyvadakról, és azt is tanácsolták: ahhoz, hogy véletlenül se szokhassanak oda a házakhoz a medvék, a szemeteszsákokat csakis az elszállítás napján érdemes a kukába helyezni.