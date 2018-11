Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99ceeda8-f542-46d4-9609-72102db362f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dokumentumfilm-sorozatban mondja el a saját verzióját a Bill Clintonnal folytatott viszonyról. ","shortLead":"Egy dokumentumfilm-sorozatban mondja el a saját verzióját a Bill Clintonnal folytatott viszonyról. ","id":"20181116_Monica_Lewinsky_kezebe_veszi_az_iranyitast_kitalal_a_Clintonrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99ceeda8-f542-46d4-9609-72102db362f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466168a-fce3-4fab-831f-16b55c935df0","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Monica_Lewinsky_kezebe_veszi_az_iranyitast_kitalal_a_Clintonrol","timestamp":"2018. november. 16. 12:02","title":"Monica Lewinsky kezébe veszi az irányítást: kitálal Clintonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","shortLead":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","id":"20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc47d61e-24a1-41c1-921e-ebacf49beae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. november. 15. 13:48","title":"„Ne adj esélyt a kaszásnak!” – a halálnak öltözött Badár Sándorral kampányol a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden magyar állampolgár Nagy-Britanniában maradhat és dolgozhat a jövőben is, aki azelőtt költözik az országba, mielőtt az hivatalosan kilépne az unióból. Ezt mondta az RTL Híradónak adott interjújában az Egyesült Királyság budapesti nagykövete. ","shortLead":"Minden magyar állampolgár Nagy-Britanniában maradhat és dolgozhat a jövőben is, aki azelőtt költözik az országba...","id":"20181115_2020_utan_egyedi_elbiralas_alapjan_dontik_el_hogy_ki_vallalhat_munkat_a_briteknel_es_ki_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73afff-50dc-477f-8fb0-16e8db7775ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_2020_utan_egyedi_elbiralas_alapjan_dontik_el_hogy_ki_vallalhat_munkat_a_briteknel_es_ki_nem","timestamp":"2018. november. 15. 22:11","title":"2020 után egyedi elbírálás alapján dönthetik el, hogy ki vállalhat munkát a briteknél és ki nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-én érkezett be egy feljelentés a rendőrségre az Óbudai Gázgyárnál a Dunába szivárgó szennyezés miatt. Elindult a nyomozás.","shortLead":"Október 31-én érkezett be egy feljelentés a rendőrségre az Óbudai Gázgyárnál a Dunába szivárgó szennyezés miatt...","id":"20181115_Nyomoz_a_rendorseg_a_Dunaba_szivargo_rakkelto_anyagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feeceaf-6565-475e-a845-fc0886e752a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nyomoz_a_rendorseg_a_Dunaba_szivargo_rakkelto_anyagok_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 15:05","title":"Nyomoz a rendőrség a Dunába szivárgó rákkeltő anyagok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","shortLead":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","id":"20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db17f973-a53f-4ab2-a2d7-b44ac4bb1f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","timestamp":"2018. november. 16. 10:12","title":"Titokzatos jótevő tartja lázban a francia nagyváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","shortLead":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","id":"20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60ee1-3a9d-49dd-a331-54025dc9f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","timestamp":"2018. november. 15. 07:12","title":"Elküldték a macedón tévéstábot Orbán háza elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél évtizeden át a Szegedi Egyetemi Lelkészség szervezte a hajléktalanokért a virrasztást, de idén változik a program.","shortLead":"Másfél évtizeden át a Szegedi Egyetemi Lelkészség szervezte a hajléktalanokért a virrasztást, de idén változik...","id":"20181115_Az_iden_nem_lesz_Szolidaritas_Ejszakaja_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c81057-0dab-42c7-a374-1692dec4ec9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Az_iden_nem_lesz_Szolidaritas_Ejszakaja_Szegeden","timestamp":"2018. november. 15. 12:03","title":"Az idén nem lesz Szolidaritás Éjszakája Szegeden, inkább kirándulni viszik a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","shortLead":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","id":"20181114_TGM_az_utolso_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4015375d-2638-4a9a-8189-313e7a8a346e","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_TGM_az_utolso_magyar","timestamp":"2018. november. 14. 14:20","title":"TGM, az utolsó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]