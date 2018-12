Az EU felajánlhatja Theresa May-nek a Brexit elhalasztását, ha a jövő keddi szavazáson a brit parlament alsóháza elutasítja a szigetország kilépéséről szóló megállapodást – állítja a The Telegraph. A konzervatív londoni lap szerint a felajánlást a következő, jövő csütörtökön, a voksolás után két nappal kezdődő brüsszeli EU-csúcson tehetik meg a kormányfőnek.

A mostani tervek szerint Nagy-Britannia 2019. március 29-én hagyja el az Európai Uniót, pontosan két évvel az után, hogy az erről szóló kérelmet benyújtotta May az Európai Tanács felé. A kérelmet az alapszerződés 50. cikkelye alapján tehette meg, ez alapján a bejelentés után két évvel az érintett tagállam megszűnik az EU tagja lenni, „kivéve ha az Európai Tanács az érintett tagállammal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz”. Magyarul: ha a 28-ak erről döntenek.

Ehhez tehát May is kellene, a brit kormányfő azonban egyelőre ragaszkodik a március 29-i határidőhöz, akárcsak ahhoz, hogy a parlamenti voksolást ne halasszák el – erről a politikus a BBC4 rádióban beszélt csütörtökön. May annak ellenére áll a jövő keddi szavazás elé, hogy ott egyelőre borítékolható a kudarc. A halasztás tehát azért lenne praktikus, hiszen így elkerülhető lehet a megállapodás nélküli Brexit – márpedig ha leszavazzák a november végén elfogadott dokumentumot, március végéig már biztosan nem lesz idő egy újabb változat kidolgozására.

A képviselőknek leginkább az ír backstoppal van bajuk, vagyis azzal a védőmechanizmussal, amelyet az EU abban az esetben léptetne életbe, ha nem sikerül megoldást találni az ír-északír határ átjárhatóságára. Az ellenérzéseket tetézte a miniszterelnök jogi főtanácsadójának szerdán nyilvánosságra hozott véleménye, amelyből kiderül, a backstop akár örök időkre az uniós belső piacon tartaná Észak-Írországot, így határt teremtve az országrész és az Egyesült Királyság többi része között. Brit sajtóértesülések szerint May alternatív megoldásokat próbál kidolgozni. Az Európai Bizottság szóvivője a déli brüsszeli sajtótájékoztatón ezt nem erősítette meg: várakozó állásponton vagyunk - hangzott el.

Egy ilyen garanciától azt reméli May, hogy sikerül maga mellé állítani legalább pártja lázadó politikusait. Arra a kérdésre azonban a BBC riporterének is a korábbi sablonválaszt adta, hogy mi történik, ha nem kapja meg kedden a támogatást: vagy nincs megállapodás vagy nincs Brexit – vázolta a lehetőségeket.

May azért van nehéz helyzetben, mert – mint sűrűn elmondja – ő azt ígérte a briteknek, hogy levezényli a kilépést, amely 2019 márciusában meg fog történni. Számára tehát a halasztás is kudarc lenne – jegyzi meg a Telegraph. A lap ezért egy olyan forgatókönyvet is valószínűnek tart, hogy May lemond és egy másik miniszterelnöknek ad lehetőséget az újratárgyalásra. A személlyel kapcsolatban is van ötletük: egyes kormánytagok a lap szerint Dominic Raab volt Brexit-ügyi minisztert tehetik meg „egységjelöltnek”. Raab a megállapodástervezet nyilvánosságra hozatala után mondott le, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy az EU-val való alkudozásban nem is ő, hanem May legszűkebb tanácsadóival vett részt.