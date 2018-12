Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két rövidfilmje láttán. Holott nem először találkoztam ezekkel a munkákkal. Annak a megéléséről van szó, hogy az igazság és az az identitás, amelyhez ez az igazság tartozik, meg van mutatva, ki van mondva.","shortLead":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két...","id":"20181210_Ertem_tudom_erzem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df93c6e-84c0-4c26-9b7c-74e6a2cb2f62","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_Ertem_tudom_erzem","timestamp":"2018. december. 10. 17:34","title":"Értem, tudom, érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió forintos bírságot.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió...","id":"20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f53c8-5db6-4cff-bca7-839df81fbdfd","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","timestamp":"2018. december. 11. 09:18","title":"Az Európai Bírósághoz fordul Tordai a félmilliós bohócorr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fideszes képviselők nyújtották be a javaslatot. ","shortLead":"Fideszes képviselők nyújtották be a javaslatot. ","id":"20181211_Emelkedne_az_olimpiai_bajnokok_jaradeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ecfba-4416-482a-82db-cdc0d52bc6ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Emelkedne_az_olimpiai_bajnokok_jaradeka","timestamp":"2018. december. 11. 16:22","title":"Emelkedne az olimpiai bajnokok járadéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. ","shortLead":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik...","id":"20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b9a03-2d64-46a2-8751-63a22a1175c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","timestamp":"2018. december. 10. 18:03","title":"Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új lakásoknál ennél is drasztikusabb volt a drágulás.","shortLead":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új...","id":"20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a4ba17-a60d-43f0-a938-09f9dd6440a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","timestamp":"2018. december. 11. 13:28","title":"Így szorozza fel a Duna közelsége a lakásárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió dollárt. Hongkong, New York és London a listavezető. ","shortLead":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió...","id":"20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e96e6-eecb-4ff0-b6cc-0da6bc7938ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","timestamp":"2018. december. 11. 10:54","title":"Álmodik a nyomor, a szupergazdagok mindig kibújnak az adóprés alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","shortLead":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","id":"20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a4e20e-f6a9-47a3-8454-b76f8a8a0284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","timestamp":"2018. december. 11. 16:41","title":"Széchenyi Hitelszövetség: 300 ezer szerződés dőlhet be, ha bekeményítenek a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra eltűnt.","shortLead":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra...","id":"20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad774039-3aac-4141-8017-cb77b544339a","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","timestamp":"2018. december. 11. 11:45","title":"Két nap alatt két medvét is elgázoltak az erdélyi utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]