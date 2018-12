Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Netanjahu közölte, fokozzák szíriai erőfeszítéseiket Iránnal szemben.","shortLead":"Netanjahu közölte, fokozzák szíriai erőfeszítéseiket Iránnal szemben.","id":"20181220_Amerikai_csapatkivonas_Izrael_bekemenyit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb1d14-cf49-4448-bce4-b1e9e6ff4a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Amerikai_csapatkivonas_Izrael_bekemenyit","timestamp":"2018. december. 20. 13:38","title":"Amerikai csapatkivonás: Izrael bekeményít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kerékpárosok védőmaszk nélkül ne is induljanak el – üzeni a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A kerékpárosok védőmaszk nélkül ne is induljanak el – üzeni a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20181219_Ezen_a_het_telepulesen_nagyon_egeszsegtelen_most_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f01b870-c79f-43a5-aece-a912cecba872","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Ezen_a_het_telepulesen_nagyon_egeszsegtelen_most_a_levego","timestamp":"2018. december. 19. 10:50","title":"Ezen a hét településen nagyon egészségtelen most a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az eseményen. ","shortLead":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal...","id":"20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f13c9b-7cbe-4738-8e24-2282dae7ad32","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","timestamp":"2018. december. 19. 13:11","title":"Curtis állami gondozott és fogyatékkal élő gyerekeknek okozott csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","shortLead":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","id":"20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e981002-e644-40c0-8f07-0af02f4140eb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","timestamp":"2018. december. 20. 17:24","title":"LMP: A harc csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint a szakmámban; 17 éve, amióta űzöm, soha ennyiszer nem tettem fel magamnak a kérdést: mi értelme az egésznek? Aztán meggyőztem magam.","shortLead":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint...","id":"20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a35478-14b3-426b-a5ad-d1865946c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","timestamp":"2018. december. 20. 12:50","title":"Gyükeri Mercédesz: Önsajnálat az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7a96e9-adb9-4d72-be4c-fec78d272b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan, mintha egy embermáj lenne az ablakban, csak szebb.","shortLead":"Olyan, mintha egy embermáj lenne az ablakban, csak szebb.","id":"20181221_Tartson_genmanipulalt_disznovenyt_tisztabb_lesz_tole_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7a96e9-adb9-4d72-be4c-fec78d272b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d967102-d952-4375-bc3e-a9e6dcf0aa26","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Tartson_genmanipulalt_disznovenyt_tisztabb_lesz_tole_a_levego","timestamp":"2018. december. 21. 07:55","title":"Tartson génmanipulált dísznövényt, tisztább lesz tőle a levegő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem bevezetése.","shortLead":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem...","id":"20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8be237-5f27-484d-a1d2-5dac20ab66cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 20. 13:25","title":"Olasz költségvetés: Salvini szerint nem engedtek az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]