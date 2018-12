Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián kutatásából.","shortLead":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián...","id":"20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44602459-b33e-4b2b-ae7a-7c5062569afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","timestamp":"2018. december. 20. 10:41","title":"Ki a tiszta? - korrupciós index a Fidesztől a Momentumig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben határolódott el a főpolgármester Harrach Tamástól. ","shortLead":"Közleményben határolódott el a főpolgármester Harrach Tamástól. ","id":"20181219_Tarlos_Istvan_lecket_adott_jo_modorbol_egy_KDNPs_kepviselonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8bd6-56ba-44b4-961c-26318c5527ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tarlos_Istvan_lecket_adott_jo_modorbol_egy_KDNPs_kepviselonek","timestamp":"2018. december. 19. 18:26","title":"Tarlós István leckét adott jó modorból egy fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b","c_author":"Mérő László","category":"tudomany","description":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","shortLead":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","id":"20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fa396d-a19c-4c9b-876c-35ff55127ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","timestamp":"2018. december. 20. 14:45","title":"Mérő László: Tisztelet Lovász Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","shortLead":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","id":"20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244625e4-1da8-4793-aae3-d497d5197a87","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","timestamp":"2018. december. 21. 12:45","title":"Havonta száz titkos megfigyelést engedélyezett idén az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnöke az ATV-ben beszélt a pénteki békemenetről, és arról is, mennyi mindent köszönhetnek a kormánynak.","shortLead":"A párt elnöke az ATV-ben beszélt a pénteki békemenetről, és arról is, mennyi mindent köszönhetnek a kormánynak.","id":"20181221_Ketfarku_Ha_Ader_meggondolja_magat_kolcsonadjuk_az_idogepunket_hogy_visszavonhassa_alairasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c01776-b7b3-4af0-8b82-53fb57ef22ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Ketfarku_Ha_Ader_meggondolja_magat_kolcsonadjuk_az_idogepunket_hogy_visszavonhassa_alairasat","timestamp":"2018. december. 21. 06:15","title":"Kétfarkú: Ha Áder meggondolja magát, kölcsönadjuk az időgépünket, hogy visszavonhassa aláírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás okozójának előkerítéséért.","shortLead":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás...","id":"20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb4b58f-3d36-4cb7-bd80-90f5b31d9ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. december. 20. 11:45","title":"Nyomravezetői díjat ajánlott a Mária-szobor rongálójának elfogásáért a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1 millió forintért viszont bárki alhat benne egy éjszakát.","shortLead":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1...","id":"20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31efb3cf-a30a-42b2-bef4-5083e90f57ca","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","timestamp":"2018. december. 21. 13:27","title":"Eladó a ház, ahol JFK és Marilyn Monroe randizott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c0fbb6-9d9c-4157-b726-6501c9a6e214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte biztos, hogy Gigi Becali a genderkutatók rémálma.","shortLead":"Szinte biztos, hogy Gigi Becali a genderkutatók rémálma.","id":"20181221_Hogyan_tudna_egy_no_futballozni_Nem_arra_talaltak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c0fbb6-9d9c-4157-b726-6501c9a6e214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d65c48-c30c-40c5-9d48-ef6afe0f6f9e","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Hogyan_tudna_egy_no_futballozni_Nem_arra_talaltak_ki","timestamp":"2018. december. 21. 12:03","title":"„Hogyan tudna egy nő futballozni? Nem arra találták ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]