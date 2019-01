Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","shortLead":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","id":"20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77ba78-7a92-42f9-9603-482576872732","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","timestamp":"2018. december. 31. 10:29","title":"Nem éppen követendő, de látványos feldriftelni az autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","shortLead":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","id":"201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a287489-06e6-4825-b590-d7676e39d514","keywords":null,"link":"/itthon/201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","timestamp":"2018. december. 30. 15:30","title":"A magyarok Putyinnál csak a pápát kedvelik jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli hideg lesz, emellett többször várható havazás is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d552b8-d0b8-4527-9bcf-9438cf343576","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","timestamp":"2018. december. 30. 16:26","title":"Véget ér az enyhe idő, lehűlést, havazást hoz az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eredetileg tervezett április 20. helyett három hónappal később, július 20-án tartják meg az elnökválasztást Afganisztánban - jelentette be vasárnap a helyi választási bizottság Kabulban.","shortLead":"Az eredetileg tervezett április 20. helyett három hónappal később, július 20-án tartják meg az elnökválasztást...","id":"20181230_Afganisztan_elnokvalasztas_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef9aadb-e309-4e23-9fca-38e5003be2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Afganisztan_elnokvalasztas_halasztas","timestamp":"2018. december. 30. 16:47","title":"Elhalasztják az afganisztáni elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","shortLead":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","id":"20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91884ad0-580b-4130-ad4b-6719fd0806be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","timestamp":"2018. december. 31. 21:40","title":"Rekordot dönthet a belföldi turistaforgalom jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul sok pénzt hagynak a lottózókban, és főleg kaparós sorsjegyeket vesznek. Mind többet játszanak a nők és a fiatalok, a lóverseny pedig ismét divatba jön.","shortLead":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul...","id":"20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc1b9f5-65ee-4549-a78b-edf095db6536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","timestamp":"2018. december. 31. 07:00","title":"Mind kevesebben lottóznak, ha nyerni akar, a magyar inkább kapar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b156e-708d-485c-af5c-879538f94153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten még eshet hó, akár eső is. A fővárosban nappal akár +7, éjjel akár -3 fok is lehet.","shortLead":"Keleten még eshet hó, akár eső is. A fővárosban nappal akár +7, éjjel akár -3 fok is lehet.","id":"20181231_Viharos_szellel_napsutessel_bucsuzik_az_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b156e-708d-485c-af5c-879538f94153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2167ff68-19d6-43f1-aac9-f31089e4561f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Viharos_szellel_napsutessel_bucsuzik_az_ev","timestamp":"2018. december. 31. 10:51","title":"Viharos széllel, napsütéssel búcsúzik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]