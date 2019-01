Mégsem lesz kavicsbánya Paks mellett

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton nagyszabású ellenzéki tüntetés lesz Budapesten, a kormány képviseletében Rétvári Bence elmondta, mit gondol a demonstrációról.","shortLead":"Szombaton nagyszabású ellenzéki tüntetés lesz Budapesten, a kormány képviseletében Rétvári Bence elmondta, mit gondol...","id":"20190104_Az_allamtitkar_uzent_a_tuntetoknek_Folytatodik_a_szineszkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e2f4b1-5913-47cd-88f5-339bec2411aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_allamtitkar_uzent_a_tuntetoknek_Folytatodik_a_szineszkedes","timestamp":"2019. január. 04. 12:05","title":"Az államtitkár üzent a tüntetőknek: Folytatódik a színészkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a tévéműsoroknál és mozifilmeknél a „tizennyolcas karika”, úgy a videojátékoknál is létezik korhatár-besorolás. Nagyjából ugyanannyian is veszik komolyan. Pedig érdemes lenne.","shortLead":"Ahogy a tévéműsoroknál és mozifilmeknél a „tizennyolcas karika”, úgy a videojátékoknál is létezik korhatár-besorolás...","id":"20190104_videojatek_korhatar_besorolas_pegi_vajda_zsuzsanna_klara_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20820e09-c0ea-4310-be04-66693f28886a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_videojatek_korhatar_besorolas_pegi_vajda_zsuzsanna_klara_pszichologus","timestamp":"2019. január. 04. 11:03","title":"\"A szülők többségének fogalma sincs arról, mi kerül gyermeke elé a képernyőn\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","shortLead":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","id":"20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0ccfab-691c-42f0-b4c1-59f5bf96faec","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","timestamp":"2019. január. 04. 08:21","title":"Robbantottak a német szélsőjobboldali párt egyik irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","shortLead":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","id":"20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b5af67-7240-4032-9002-9f739852435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","timestamp":"2019. január. 04. 09:22","title":"300 ezer forintos aranyláncot loptak egy Balaton-parti fesztiválon, de elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93d9792-8994-4392-ba7b-6ac4bfc08521","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottságának (FCC) dokumentumából sok minden kiderül egy új Galaxy-sorozat első tagjáról.","shortLead":"Az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottságának (FCC) dokumentumából sok minden kiderül egy új Galaxy-sorozat...","id":"20190104_samsung_galaxy_m10_fcc_tanusitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93d9792-8994-4392-ba7b-6ac4bfc08521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df45bc8-8d1b-4e03-a383-be5da5ea52fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_samsung_galaxy_m10_fcc_tanusitvany","timestamp":"2019. január. 04. 12:03","title":"Új Samsung-sorozat: hamarosan érkezik a Galaxy M10 telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz? Miért csak maroknyian foglalkoznak azzal, hogy kifejezetten az ő igényeikre és problémáikra szabott segítséget nyújtsanak? A rehabilitációs intézetek kapui jellemzően zárva vannak a nők előtt, és ha az ellátórendszer feléjük is fordul, elsősorban az anyát látja, és a gyermek védelme felől közelít. Az idős vagy egészen fiatal szerhasználók végképp láthatatlanok. De miért tabu ma nőként szenvedélybetegnek lenni?



","shortLead":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz...","id":"20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd8c7f-0b4f-4b79-93a6-c200126a5f24","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","timestamp":"2019. január. 02. 19:13","title":"Miért hagyjuk magukra a szenvedélybeteg nőket? – Interjú Kaló Zsuzsával és Szécsi Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","shortLead":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","id":"20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5c6688-f7d4-4ecd-9aaf-d183683391f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 04. 11:52","title":"Pár ezer forinttal emelik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi megfigyelőkkel felvértezett hajókkal próbálnák meg az átkelést.","shortLead":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi...","id":"20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5aebc-1e63-40d7-941f-9b6b3a961f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","timestamp":"2019. január. 03. 15:08","title":"Ismét konfliktus jön? Ukrajna hadihajókkal kelne át a Kercsi-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]