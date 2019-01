Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Ausztriában még mindig rendkívüli nehézségeket okoz a hó, van olyan hegyi település, amely jó esetben hétvégén szabadulhat ki. Az ott rekedtek a külügytől kérnek segítséget, mert úgy látják, a biztosítók sem készültek fel.","shortLead":"Ausztriában még mindig rendkívüli nehézségeket okoz a hó, van olyan hegyi település, amely jó esetben hétvégén...","id":"20190109_A_ho_fogsagaban_rekedt_magyarok_mar_a_Kulugyminiszterium_segitseget_is_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69528c47-5cf9-43a2-8f28-fe32dc5bd414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_ho_fogsagaban_rekedt_magyarok_mar_a_Kulugyminiszterium_segitseget_is_kertek","timestamp":"2019. január. 09. 17:30","title":"A biztosítás sem garancia arra, hogy segítséget kapnak a hóban rekedt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","shortLead":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","id":"20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1051b973-fa0d-470b-bfae-271670832e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. január. 10. 08:47","title":"Új adót vetnek ki az Airbnb-re Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0295e6e4-b585-435a-b981-2bea4b9a2959","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legvékonyabb kijelzőkeretű notebookját mutatta be az ASUS, igaz, ehhez kölcsönvett egy viszonylag friss jellemzőt a mobilvilágból.","shortLead":"A világ legvékonyabb kijelzőkeretű notebookját mutatta be az ASUS, igaz, ehhez kölcsönvett egy viszonylag friss...","id":"20190109_asus_zenbook_s13_notebook_notch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0295e6e4-b585-435a-b981-2bea4b9a2959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8cc6e-03a1-4e7a-986c-18c92f672974","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asus_zenbook_s13_notebook_notch","timestamp":"2019. január. 09. 13:03","title":"A telefonok után már egy notebookon is megjelent a notch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","shortLead":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","id":"20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80cd0e-1a88-4830-bde2-9d022ba4f2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","timestamp":"2019. január. 09. 13:26","title":"Elegáns lakás és romániai földek is kimaradtak Bánki Erik vagyonnyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kambodzsában tavaly március óta tilos, hogy bármilyen gesztussal, vagy akár médiaeszközzel megsértsék a király személyét. ","shortLead":"Kambodzsában tavaly március óta tilos, hogy bármilyen gesztussal, vagy akár médiaeszközzel megsértsék a király...","id":"20190109_A_Facebookon_kivanta_az_uralkodo_halalat_3_evre_bebortonoztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c77776-b804-46e5-a792-952ce81f1146","keywords":null,"link":"/elet/20190109_A_Facebookon_kivanta_az_uralkodo_halalat_3_evre_bebortonoztek","timestamp":"2019. január. 09. 18:31","title":"A Facebookon kívánta az uralkodó halálát, 3 évre bebörtönözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","shortLead":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","id":"20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b751d6e-96e5-4aa5-be73-47d6a55de016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","timestamp":"2019. január. 09. 18:13","title":"21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d7169c-6239-4577-b0a1-a16fa5beb365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, hogy most lesz-e műsorszünet, vagy rábízzák a mű eltüntetését az időjárásra.","shortLead":"Kérdés, hogy most lesz-e műsorszünet, vagy rábízzák a mű eltüntetését az időjárásra.","id":"20190108_Valaki_ujra_beletaposta_a_hoba_Debrecenben_az_O1G_feliratot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d7169c-6239-4577-b0a1-a16fa5beb365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6199bb16-a6ef-43c4-ad50-1a3ca88894cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Valaki_ujra_beletaposta_a_hoba_Debrecenben_az_O1G_feliratot","timestamp":"2019. január. 08. 14:30","title":"Valaki újra beletaposta a hóba Debrecenben az O1G feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","shortLead":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","id":"20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7294be-4771-4b42-8fd8-93e2506a4343","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. január. 09. 19:02","title":"Egy japán étteremben kapott állást Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]