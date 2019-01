Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a47eae8-2b7a-4f5e-af8f-79830aead21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190110_irritalo_hatasu_anyag_metro_szellozo_garazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a47eae8-2b7a-4f5e-af8f-79830aead21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857af1f-25f3-45ff-a5a0-04e80257e904","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_irritalo_hatasu_anyag_metro_szellozo_garazdasag","timestamp":"2019. január. 10. 14:42","title":"Irritáló anyagot fújt be egy metrókocsiba, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek szerint egy mindössze 20 éves fiatal követett el.","shortLead":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek...","id":"20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c020db0-eff2-40fc-966c-081605811b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","timestamp":"2019. január. 10. 10:33","title":"Még a szüleivel él a hacker, aki Merkelről és több száz emberről is adatokat szivárogtatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre Bangkokban van, biztonságos helyen.","shortLead":"Egyelőre Bangkokban van, biztonságos helyen.","id":"20190111_Ausztralia_es_Kanada_is_menedekjogot_ajanlott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a74abc-03d0-4098-9f8a-9f0b4834d8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Ausztralia_es_Kanada_is_menedekjogot_ajanlott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lanynak","timestamp":"2019. január. 11. 10:16","title":"Ausztrália és Kanada is menedékjogot ajánlott a családja elől menekülő szaúdi lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","shortLead":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","id":"20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca4dc-8b62-40e2-b4c6-5578514a346b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 09. 19:28","title":"1,7 millió százalékos volt az infláció Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos csillagrendszeréről a Hubble űrteleszkóp. ","shortLead":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos...","id":"20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c646b88a-b432-42be-83a6-bc50b5f82f20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","timestamp":"2019. január. 10. 09:03","title":"Itt megnézheti nagyban: 665 000 000 pixeles képet készített a Hubble a szomszédos galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888d4f8-aeb1-47d5-86c7-544c786357a5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Németország kulturális államtitkára személyesen nyújtotta át Georges Mandel családjának az értékes festményt, melyet a nácik azt követően szereztek meg, hogy 1940-ben elfoglalták Párizst. ","shortLead":"Németország kulturális államtitkára személyesen nyújtotta át Georges Mandel családjának az értékes festményt, melyet...","id":"20190110_Nacik_altal_elrabolt_festmenyt_kapott_vissza_a_francia_ellenallas_zsido_hosenek_csaladja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9888d4f8-aeb1-47d5-86c7-544c786357a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949d1e6-ff02-41e9-8a1c-cd87afcf8d4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Nacik_altal_elrabolt_festmenyt_kapott_vissza_a_francia_ellenallas_zsido_hosenek_csaladja","timestamp":"2019. január. 10. 12:22","title":"Nácik által elrabolt festményt kapott vissza a francia ellenállás zsidó hősének családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","shortLead":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","id":"20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b71e048-4f69-460c-8549-76df28c4f75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","timestamp":"2019. január. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Ismét egy suzukis és ismét a martfűi Lidlben parkolt érdekesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","shortLead":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","id":"20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a45e3-6baf-4ff5-844d-f25719ba2ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 11:42","title":"Rekordot döntött a vendégmunkások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]