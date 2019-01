Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt beszámolót, ugyanis az incidensről készült köztéri videofelvétel tanúsága szerint nem farudakkal verték meg, ahogyan ez először szerepelt a jelentésekben.","shortLead":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt...","id":"20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10caf901-dae7-4879-9c03-b8c2da76715e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","timestamp":"2019. január. 10. 13:37","title":"Másképp történt a bevándorlásellenes politikus elleni támadás, mint először közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A biztonsági szolgálatok dolgozói magasabb béreket szeretnének.","shortLead":"A biztonsági szolgálatok dolgozói magasabb béreket szeretnének.","id":"20190109_Egesz_napos_sztrajk_lesz_csutortokon_harom_nemet_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60364fc5-966d-4172-9876-545b7e07caac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Egesz_napos_sztrajk_lesz_csutortokon_harom_nemet_repuloteren","timestamp":"2019. január. 09. 10:21","title":"Egész napos sztrájk lesz csütörtökön három német repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem kapja meg a neki járó tiszteletet.","shortLead":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem...","id":"20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3afc4-3ed8-4a39-97a1-cdc2cb8894f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","timestamp":"2019. január. 09. 10:45","title":"A volt miniszterelnöknek nem tetszik, hogy gatyás fiatalemberek és fedetlen keblű nők nézegethetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1acb89a-1fb5-455c-a8c8-bff1c50c9761","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Telsa főnöke megint beütött egy szöget a hagyományos autózás és szervizelés koporsójába.","shortLead":"A Telsa főnöke megint beütött egy szöget a hagyományos autózás és szervizelés koporsójába.","id":"20190110_fekbetet_elon_musk_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1acb89a-1fb5-455c-a8c8-bff1c50c9761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffb815-3110-4321-832b-9f5959b12080","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_fekbetet_elon_musk_elektromos_auto","timestamp":"2019. január. 10. 16:22","title":"Elon Musk kijelentette, hogy a Teslák fékjei örökéletűek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","shortLead":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","id":"20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b606f-8da8-47f0-94ee-4bcfd2f7735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 10. 06:45","title":"A Spar sem vezeti be a 400 túlórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban folytatott tárgyalásokon felállt és otthagyta tárgyalópartnereit. ","shortLead":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald...","id":"20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5f35f-7467-4a8a-be43-6363331f7737","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 10. 06:26","title":"Trump kisétált a demokratákkal tartott tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","shortLead":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","id":"20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca4dc-8b62-40e2-b4c6-5578514a346b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 09. 19:28","title":"1,7 millió százalékos volt az infláció Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","shortLead":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","id":"20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3666ac41-58ce-4287-83e3-b500d1a40df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","timestamp":"2019. január. 10. 17:03","title":"Szokatlanul jó állapotban kerültek elő egy legalább 12 ezer éve élt szarvas maradványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]