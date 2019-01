Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","id":"20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac7b7f4-862c-46b3-8ad1-7cba91330118","keywords":null,"link":"/sport/20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","timestamp":"2019. január. 15. 18:55","title":"Hosszú kihagyás vár Harry Kane-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötvenes-hatvan évek amerikai polgári jogi mozgalmainak egyik vezéregyéniségeként az erőszakmentességért is kampányolt, végül merénylet áldozata lett. A gyilkosság körülményei pedig még mindig vitatottak. 90 éves lenne Martin Luther King.","shortLead":"Az ötvenes-hatvan évek amerikai polgári jogi mozgalmainak egyik vezéregyéniségeként az erőszakmentességért is...","id":"20190115_Van_egy_almom__ma_lenne_90_eves_Martin_Luther_King","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb72235-e38e-47e1-bc68-ec0d594b5ee7","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Van_egy_almom__ma_lenne_90_eves_Martin_Luther_King","timestamp":"2019. január. 15. 13:26","title":"“Van egy álmom” – ma lenne 90 éves Martin Luther King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","shortLead":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","id":"20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780e4f6a-3144-4535-b7fc-09dc1dd18492","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","timestamp":"2019. január. 15. 11:49","title":"Karácsony óta nem viszik el a szemetet a mátészalkai telepről, megjelentek a patkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088cfa6d-7a60-4358-bcfe-4986885c9495","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy művész azt vette fejébe, hogy jó lenne, ha egy titkos helyen végtelenítve szólna a Toto világslágere.\r

\r

","shortLead":"Egy művész azt vette fejébe, hogy jó lenne, ha egy titkos helyen végtelenítve szólna a Toto világslágere.\r

\r

","id":"20190115_Ha_veletlenul_a_namibiai_sivatagban_jar_es_egy_Afrikarol_szolo_dalt_hall_az_nem_veletlen_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088cfa6d-7a60-4358-bcfe-4986885c9495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e984bd00-6145-4484-90c0-03055fad8f60","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Ha_veletlenul_a_namibiai_sivatagban_jar_es_egy_Afrikarol_szolo_dalt_hall_az_nem_veletlen_video","timestamp":"2019. január. 15. 14:23","title":"Ha a namíbiai sivatagban jár, és egy Afrikáról szóló dalt hall, az nem véletlen (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","id":"20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd76d6-cf8e-4a30-a156-d8cea39cbc89","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","timestamp":"2019. január. 14. 18:37","title":"Kiszállt az MKB-ból Matolcsy György unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","shortLead":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","id":"20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff893864-5241-4f8c-bf36-9203fbb6c863","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2019. január. 15. 20:57","title":"Kercsi incidens: Moszkva meghosszabbította az ukrán tengerészek előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák szerint Bayer belenézhetne a tükörbe, és bevallhatná magának, hogy ő rendszeresen ugyanúgy beszél, mint amit most felró neki. Semmit nem bánt meg, a környezetéből pedig pozitív visszajelzéseket kap.","shortLead":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák...","id":"20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12663f3-90de-4042-b7ef-8e7e341b153e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","timestamp":"2019. január. 15. 11:57","title":"Visszaüzent Bayernek a megtámadott 18 éves: „Nézzen a tükörbe!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1 milliárd forintnyi Bitcoint zsebelt be, és a java még csak most jöhet.","shortLead":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1...","id":"20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb4ffa-488b-4237-8f7e-3eac105ac6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"Ebből baj lehet: a legnagyobb rendszereket támadja és nagyon türelmes egy új zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]