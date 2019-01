Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt a nemzet udvari bolondja, az Orbán-kormány pedig egy daganatos sejt, amelyik fel akarja falni a több, vele nem egyező sejtet - mondta a gimnazista.","shortLead":"Bayer Zsolt a nemzet udvari bolondja, az Orbán-kormány pedig egy daganatos sejt, amelyik fel akarja falni a több, vele...","id":"20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_Orban_Viktor_tuntetes_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16f631e-6578-482f-83b7-5d1d59a34f73","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_Orban_Viktor_tuntetes_beszed","timestamp":"2019. január. 19. 14:59","title":"Nagy Blanka a színpadról is beolvasott a Fidesz publicistájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da7b53-04ac-4cf3-bd84-1e4f0d4b394f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt javasolja, hogy az erdélyi magyar pártok hozzanak létre választási koalíciót a májusi EP-választásokra, és elnökét, Szilágyi Zsoltot jelöli a közös jelöltlistára.","shortLead":"Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt javasolja, hogy az erdélyi magyar pártok hozzanak létre választási koalíciót...","id":"20190120_EPvalasztasok_erdelyi_magyar_koaliciot_javasol_az_EMNP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8da7b53-04ac-4cf3-bd84-1e4f0d4b394f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778917d9-1c96-4e39-9cab-d602bcd622bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_EPvalasztasok_erdelyi_magyar_koaliciot_javasol_az_EMNP","timestamp":"2019. január. 20. 15:44","title":"EP-választás: erdélyi magyar koalíciót javasol az EMNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac977fd-45c7-4572-8858-e633a687d06e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem harmadát elpusztította egy hőhullám két nap alatt a pápaszemes repülőkutyák ausztráliai populációjának – jelentette a BBC.","shortLead":"Majdnem harmadát elpusztította egy hőhullám két nap alatt a pápaszemes repülőkutyák ausztráliai populációjának –...","id":"20190121_papaszemes_repulokutya_ausztralia_hohullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac977fd-45c7-4572-8858-e633a687d06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43da0e-5021-47a7-95cf-9cd3466a32e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_papaszemes_repulokutya_ausztralia_hohullam","timestamp":"2019. január. 21. 00:03","title":"Sokkoló: olyan meleg volt két napon át, hogy belehalt egy állatfaj jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca006d8f-5e6f-4d4f-941c-d4284e486eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár évek óta dinamikusan nőnek a magyar bérek, mégis egyre jobban visszacsúszunk az európai jövedelmi listán. 