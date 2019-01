A brit parlament döntsön arról, rendezzenek-e újabb népszavazást a Brexitről – ezt javasolja az ellenzéki Munkáspárt. A Guardian szerint ez az első alkalom, hogy a párt hivatalosan is felvetette a második referendum lehetőségét az alsóház előtt – más kérdés, hogy azt nem írná elő tagjainak, hogy egy esetleges szavazáson támogassanak is egy ilyen indítványt.

A javaslat szerint a képviselők két lehetőség közül választhatnának: vagy Theresa May miniszterelnök újabb javaslatát támogatják vagy egy népszavazást „egy megállapodásról vagy javaslatról”, amellyel maguk is egyetértenek. Ez a megoldás egyébként a „puha Brexit” lenne, vagyis az a verzió, amely alapján a szigetország tagja marad a belső piacnak, ezzel továbbra is szabad lenne például a munkavállalás vagy a tanulás az uniós polgárok számára (és ugyanígy a britek számára az EU-ban).

A londoni lap szerint a munkáspárti javaslat nem annyira a közhangulatot jelzi, inkább a párton belüli megosztottságot – nem csak a Brexittel, hanem az újabb referendummal kapcsolatban is. Amíg Jeremy Corbyn, a párt elnöke nem támogatja ezt a tervet, 71 képviselő már a múlt héten – a Theresa May sorsáról döntő bizalmi szavazás napján – jelezték, hogy tetszene nekik.

A Munkáspárt kedden terjeszti be módosító javaslatait a miniszterelnök újabb javaslatával kapcsolatban, a referendum lehetőségén túl a megegyezés nélküli Brexit elkerülésével, illetve a Brexit határidejének kitolásával próbálkozik a fő ellenzéki erő a BBC információja szerint.

