Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő magyaroknak: eltörölhetik a regisztráció 65 fontos költségét.","shortLead":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő...","id":"20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de523c4-4084-477c-b124-0aa85218fae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Itt van a Brexit B-terve: újabb tárgyalással húznák az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","id":"201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c327c003-6cc6-46a5-83b0-ff596c0ecacf","keywords":null,"link":"/tudomany/201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2019. január. 21. 19:03","title":"Mindegy, milyen telefonja van, ingyen letöltheti rá az egyik legnépszerűbb kártyajátékot, az Unót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő Billie Jean King a fénykorát már kiélvező, és inkább csak a szerencsejátékban – és persze a nőgyűlöletben – örömét lelő Bobby Riggs ellen vívott. Forradalom volt vagy show-műsor? Ma is nehéz eldönteni.","shortLead":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő...","id":"20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4983bad-b60f-4985-8fd9-f5f1440a61c2","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","timestamp":"2019. január. 21. 20:00","title":"Hímsoviniszta disznó a szőrös lábú feminista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b010a4-df8b-4f83-876e-a2ddb5509045","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A divattervező mintegy 40 éven át öltöztette a francia elegancia ikonjának számító színésznőt. ","shortLead":"A divattervező mintegy 40 éven át öltöztette a francia elegancia ikonjának számító színésznőt. ","id":"20190122_Fotok_Elarverezik_Catherine_Deneuve_legendas_Yves_SaintLaurent_ruhait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b010a4-df8b-4f83-876e-a2ddb5509045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0c3ed9-b2e5-4f3e-a36b-d3d8e5027db5","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Fotok_Elarverezik_Catherine_Deneuve_legendas_Yves_SaintLaurent_ruhait","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Fotók: Elárverezik Catherine Deneuve legendás Yves Saint-Laurent ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak a felhasználók, és így szabad-e hinni az ott megjelenteknek.","shortLead":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak...","id":"20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f73213-d12a-42a9-8f2c-81a94abab929","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","timestamp":"2019. január. 22. 19:33","title":"Ez a böngésző azt is megmondja, ha álhírgyárral vagy propagandistákkal van dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770d0d52-ec14-4b13-b338-a119f5d6438f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közösen állt volna ki a miskolci munkavállalók védelmében. A kormánypárti többség rendkívüli biztonsági intézkedések közepette napirendre sem engedte venni a kezdeményezést.","shortLead":"Az ellenzék közösen állt volna ki a miskolci munkavállalók védelmében. A kormánypárti többség rendkívüli biztonsági...","id":"20190122_Leszavazta_a_fideszes_tobbseg_Miksolcon_hogy_szavazzanak_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770d0d52-ec14-4b13-b338-a119f5d6438f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf13b4-f096-4939-90e1-15bfc794a8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Leszavazta_a_fideszes_tobbseg_Miksolcon_hogy_szavazzanak_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2019. január. 22. 11:14","title":"Leszavazta a fideszes többség Miskolcon, hogy voksoljanak a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","shortLead":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","id":"20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92243929-e6e8-4a5a-b3f8-f3355396b6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","timestamp":"2019. január. 23. 15:32","title":"Újabb posztról mondott le Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és az igazságszolgáltatást is.","shortLead":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és...","id":"20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f33552-5540-4e8b-b082-82b317bfd039","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","timestamp":"2019. január. 21. 16:58","title":"Wall Street Journal: Orbán Magyarországa az önkényuralom és a demokrácia hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]