Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány saját halottjának tekinti a vasárnap elhunyt filmügyi kormánybiztost.","shortLead":"A kormány saját halottjának tekinti a vasárnap elhunyt filmügyi kormánybiztost.","id":"20190125_andy_vajna_temetes_fiumei_uti_sirkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cef8e9-22c0-4546-89da-6fcfa564d50b","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_andy_vajna_temetes_fiumei_uti_sirkert","timestamp":"2019. január. 25. 11:02","title":"Január végén temetik Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","shortLead":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","id":"20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69e0315-2772-47f9-8c10-9eeed7659552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","timestamp":"2019. január. 26. 16:59","title":"Ritka rosszul áll Magyarország a diplomások arányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint ugyanis továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a klímaváltozás révén kiirtja önmagát.","shortLead":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint...","id":"20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ac123-2927-4a2d-b350-511ecef6da46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","timestamp":"2019. január. 25. 08:03","title":"2 percünk van hátra a világvégéig – nem állították visszább a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b42827-ed1f-4af6-82fd-a6941ae3027f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett típusokban a vezetőoldali frontlégzsák bizonyos körülmények között nem működik tökéletesen.","shortLead":"Az érintett típusokban a vezetőoldali frontlégzsák bizonyos körülmények között nem működik tökéletesen.","id":"20190125_dacia_visszahivas_legzsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b42827-ed1f-4af6-82fd-a6941ae3027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a40eae-003a-491d-ac1f-cf49b11194f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_dacia_visszahivas_legzsak","timestamp":"2019. január. 25. 14:46","title":"Visszahívnak alig féléves magyarországi Daciákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzati munka három hétre újraindulhat. ","shortLead":"A kormányzati munka három hétre újraindulhat. ","id":"20190125_Trump_alairja_a_harom_hetes_atmeneti_koltsegvetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fad222-454f-4cc3-981c-17039796646a","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Trump_alairja_a_harom_hetes_atmeneti_koltsegvetest","timestamp":"2019. január. 25. 20:41","title":"Trump aláírja a három hetes átmeneti költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","shortLead":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","id":"20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47087660-7724-4302-aacc-177dd9e72e16","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","timestamp":"2019. január. 26. 19:46","title":"Elhagyhatják a külföldi erők Afganisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","shortLead":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","id":"20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24574d59-0b36-4887-bf74-d4fdc30984bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2019. január. 25. 09:05","title":"Hófúvás várható a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]