[{"available":true,"c_guid":"56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő a franchise mögötti Rovio.","shortLead":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő...","id":"20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dbd25-c491-46a1-9964-f3393c6aacb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2019. január. 28. 12:03","title":"Mikor már majdnem mindenki elfelejtette az Angry Birdsöt, a készítők előálltak egy mókás új játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","shortLead":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","id":"20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad8bfa8-e962-4210-b555-eb8f8c3fa17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","timestamp":"2019. január. 27. 16:09","title":"Nem is parkolhatott volna rosszabb helyre a részeg vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","shortLead":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","id":"20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a559c5-cdce-49d7-8dd2-ce95a646e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","timestamp":"2019. január. 26. 20:15","title":"Több mint ötven tömegsírt találtak Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May, hogy elkerülje a megállapodás nélküli Brexitet. Legalábbis a brit sajtó találgatásai alapján ez várható a következő napokban.","shortLead":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May...","id":"20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a365848-f454-41dd-9125-d69dfbd4da90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","timestamp":"2019. január. 28. 13:04","title":"Brexit: vakmerő tervek a brit kormányfő asztalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden riválisánál kedvezőbb áron kínál néma suhanást. ","shortLead":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden...","id":"20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44dc8-b5b6-4195-aef9-d8dd0f9f4c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","timestamp":"2019. január. 27. 15:30","title":"Nagy törpe: téli teszten a legolcsóbb négyszemélyes villanyautó, a Smart EQ ForFour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei, az MTVA is úgy kezdte a hetet, ahogy az előzőt befejezte, és kiszivárgott egy felvétel a Jobbik elnökének esküvőjéről – nem az első hitvesi csókról. Heti belpolitikai összefoglaló.","shortLead":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei...","id":"20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0627c-ca66-4877-ae6e-591a666a447c","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","timestamp":"2019. január. 27. 12:30","title":"Készül a zárójelentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az emberi jogok helyzete miatt szólalt fel. ","shortLead":"Az emberi jogok helyzete miatt szólalt fel. ","id":"20190128_Macron_odamondott_Egyiptomnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e793c8f3-f9c1-4d8c-b981-0e491c1836f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Macron_odamondott_Egyiptomnak","timestamp":"2019. január. 28. 06:22","title":"Macron odamondott Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","shortLead":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","id":"20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d157d2-e46c-473a-9ebc-72a7438a9f17","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","timestamp":"2019. január. 28. 13:13","title":"A német Audi-központot is megbénították a Győrben sztrájkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]