Múlt hét csütörtök óta sztrájkolnak a győri Audinál (minden részlet ezzel kapcsolatban itt), ez pedig napok óta érezteti hatását az Audi központjában is, az ingolstadti gyárban is. A Portfolió most azt írja, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy:

ezen a héten hétfőtől szerdáig biztosan nem gyártanak autókat az Audi központi üzemében, Ingolstadtban, az ottani dolgozókat külön értesítik arról, mikor indul újra a gyártás,

az Audi neckarsulmi üzemében a hét közepéig folyik az autógyártás a B-, a C- és a D-soron, utána viszont kérdéses a további gyártás,

az R8-as Audik gyártása a Heilbronn melletti üzemben kedden és szerdán szünetel.

A portál a Donaukurier alapján hozzáteszi, hogy mivel továbbra sincsen megállapodás a győri üzemben a munkáltató és a munkavállalók között, ezért