„Ezzel a javaslattal a Fidesz elismeri, hogy az egészségügyet katasztrofális helyzetbe sodorta, aminek megoldásához nem elegendőek az állami források” – reagált a közösségi oldalán a fideszes képviselők előterjesztésére Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester több, a költségvetést érintő fideszes javaslatot is kifogásol, például azt is, hogy a kormánypárti honatyák most javasolnák az építményadó harmincszázalékos csökkentését, újabb lyukakat fúrva az idei költségvetésbe, ami Márki-Zay Péter szerint amúgy is ingatag lábakon áll. Ezt többször ki is fejtette már a tavalyi büdzsével kapcsolatosan is.

A vásárhelyi Fidesz-frakció javaslata szerint a város húszmilliárd forint körüli költségvetéséből az idén különítenének el egymilliárd forintot a helyi kórházi osztályok felújítására, majd 2020-ban újabb egymilliárdot fordítanának erre a városi kasszából.

Hat évvel ezelőtt államosította a kormány a kórházakat, így a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (Hódmezővásárhely és Makó intézményei) is költségvetési szervezet lett. Az előző uniós ciklusban ötmilliárd forintot költhetett el a komplexum, a jelenlegi ciklus uniós forrásaiból pedig hatszázmillió forint jutott az intézménybe. A városi kasszából biztosított kétszer egymilliárdos összegből a helyi Fidesz javaslata szerint három kórházi osztályt fejlesztenének.

Márki-Zay Péter szerint az ellenzéki képviselők javaslataival a kiadás oldalt növelnék meg összesen 1,3 milliárd forinttal, míg a bevételi oldalon 250 millió forintos csökkenés mutatkozna. A fideszes képviselők a pénteki közgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatójukon a polgármester hitelfelvételre tett javaslatát kifogásolták, e szerint a helyi fürdő óriáscsúszdájára költenék a hitelt, ami a kormánypárti képviselők szerint nem támogatható.