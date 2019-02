Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hosszú évek várakozás után tavaly novemberben végre megvillantotta az összehajtható okostelefonját, vagy legalábbis annak legfőbb komponensét, a képernyőt. Most viszont leleplezték a készterméket: íme a májustól kapható Samsung Galaxy Fold.","shortLead":"A Samsung hosszú évek várakozás után tavaly novemberben végre megvillantotta az összehajtható okostelefonját, vagy...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f90c6e-bbf1-4c56-9729-a109af0597dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 20:35","title":"Íme a Samsung eddigi legizgalmasabb telefonja: májustól kapható az összehajtható Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke születik.","shortLead":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke...","id":"20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a778980-f2ee-47c8-8088-6ee5705d9ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","timestamp":"2019. február. 19. 11:55","title":"Először erősítette meg a Vatikán: szabályozzák, mi legyen a papok titokban született gyerekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és a követési távolságot sem tartotta be, majd emiatt tömegbalesetet okozott.","shortLead":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és...","id":"20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e97a442-9952-472f-a8fc-08740837f521","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 19. 14:25","title":"Négy autós karambolozott, mert száguldozott egy teherautós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki az űrhaderő felállításához szükséges törvényjavaslat részleteit. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki az űrhaderő felállításához szükséges...","id":"20190220_amerikai_urhadero_pentagon_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a708e63-2e93-420b-aac9-c70ed734b465","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_amerikai_urhadero_pentagon_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2019. február. 20. 07:47","title":"Trump döntött, megkezdődik az amerikai űrhaderő felállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","shortLead":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","id":"20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f82c6e-a088-4758-81e8-a8da98ec69a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","timestamp":"2019. február. 19. 11:21","title":"Még a mosogató is kockákból áll az életnagyságú Lego VW lakóbuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a kerítésépítés a megoldás a menekültválság kezelésére, erről beszélt a török elnök egy konferencián.","shortLead":"Nem a kerítésépítés a megoldás a menekültválság kezelésére, erről beszélt a török elnök egy konferencián.","id":"20190220_Nem_veletlenul_nem_irta_meg_a_kormanysajto_hogy_mit_mondott_Erdogan_a_menekultvalsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffe00bc-ca0f-406c-8442-b33b162b59de","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Nem_veletlenul_nem_irta_meg_a_kormanysajto_hogy_mit_mondott_Erdogan_a_menekultvalsagrol","timestamp":"2019. február. 20. 10:27","title":"Erdogan mást gondol a kerítésépítésről, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei technológiáját.","shortLead":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei...","id":"20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9662b-24d5-45c8-a612-7ed4770521fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","timestamp":"2019. február. 19. 13:34","title":"Huawei-alapító: Nem tud eltiporni minket Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","shortLead":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","id":"20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2e01d5-c35b-46ef-8094-2963aa92a033","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","timestamp":"2019. február. 20. 08:55","title":"Szemeteszsákokban lopták a laptopokat a takarítók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]