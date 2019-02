Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta segít kiaknázni a testmozgás pszichés hatásait, és azt állítja: könnyen önismereti módszerré és gyógyító terápiává is fejleszthetjük a parkban vagy az erdőben rótt köreinket.","shortLead":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta...","id":"20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f263341-9c8d-489f-9652-fe0f4098e3d3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","timestamp":"2019. február. 24. 20:15","title":"Így lesz a hobbifutásból pszichoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a51778-91ff-4cb8-8857-85a4e011d0c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy calabriai település térfigyelő kamerája vette fel a jelenetet, amint a vihar által kicsavart fa épp egy járókelőre zuhan. Úgy néz ki, az illető így is ép bőrrel megúszta.","shortLead":"Egy calabriai település térfigyelő kamerája vette fel a jelenetet, amint a vihar által kicsavart fa épp egy járókelőre...","id":"20190224_Olaszorszagi_iteletido_videon_latszik_ahogy_fa_dol_egy_jarokelore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a51778-91ff-4cb8-8857-85a4e011d0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb67469-bcb3-4116-97d9-687f96a153f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Olaszorszagi_iteletido_videon_latszik_ahogy_fa_dol_egy_jarokelore","timestamp":"2019. február. 24. 09:28","title":"Olaszországi ítéletidő: videón látszik, ahogy fa dől egy járókelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő. A Nike alig egy hónap alatt visszahívta a terméket.","shortLead":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő...","id":"20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed9d0c1-e920-43bf-b077-4102ed29eed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","timestamp":"2019. február. 24. 10:36","title":"Csúnyán leszerepelt a Nike önbefűző cipője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c183e6-cf37-4ccb-9caf-3bce0c58575b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A spanyol gyártó cserélhető aksis újdonsága úgy néz ki, mint egy apró négykerekű űrhajó. Automatikusan felismeri, hogy ki vezeti, magától is tud közlekedni, és az ígéretek szerint igen olcsó lesz vele gurulni.","shortLead":"A spanyol gyártó cserélhető aksis újdonsága úgy néz ki, mint egy apró négykerekű űrhajó. Automatikusan felismeri...","id":"20190225_bkvjegy_olcsosagu_a_seat_uj_apro_villanyautojanak_a_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c183e6-cf37-4ccb-9caf-3bce0c58575b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6cb3e-e71c-48cb-a674-f9e0f9d2c99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_bkvjegy_olcsosagu_a_seat_uj_apro_villanyautojanak_a_hasznalata","timestamp":"2019. február. 25. 13:56","title":"BKV-jegy olcsóságú a Seat új apró villanyautójának a használata – meglestük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három készüléket is.","shortLead":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három...","id":"20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c67c5ee-0116-4796-aa9b-5e0d3b5f3aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","timestamp":"2019. február. 25. 11:43","title":"Itt a Sony legújabb csúcsmobilja, ami egy dologban már biztosan világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","shortLead":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","id":"20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd322567-33ac-4264-b8f8-948aa8f7604a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","timestamp":"2019. február. 25. 09:56","title":"Ketten meghaltak szén-monoxid-mérgezésben Tiszalökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll az internet, egy részét viszont ki lehetne védeni.","shortLead":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll...","id":"20190225_hacker_tamadas_dns_icann","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f43fe35-a60c-44bf-b628-5799dae3c7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hacker_tamadas_dns_icann","timestamp":"2019. február. 25. 08:33","title":"Nem akárki állítja: folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz Dávid, volt parlamenti képviselő és Szabó Tímea társelnök követi a listán.","shortLead":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz...","id":"20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51039561-0b1f-44bc-96d0-21d488f84d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","timestamp":"2019. február. 24. 15:06","title":"Megvan, ki vezeti a Párbeszéd EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]