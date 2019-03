Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","shortLead":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","id":"20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e32b59-f255-4ca7-80e5-4c3350162a96","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","timestamp":"2019. március. 06. 11:57","title":"Órákkal a sztrájk után bejelentette a Hankook a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Varga Mihály és Palkovics László nevével fémjelzett versenyképességi program a szétaprózódott iskolai felső tagozatok 2022-től induló összevonásával számol, addigra már az iskolabusz-hálózat is működhet. A hozzáértők szerint 120 tanuló alatt nem gazdaságos egy iskolát fönntartani, kérdés, a kormány hol húzza meg a határt.","shortLead":"A Varga Mihály és Palkovics László nevével fémjelzett versenyképességi program a szétaprózódott iskolai felső tagozatok...","id":"20190306_felso_tagozat_osszevonas_varga_palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4beb4dbd-5731-4534-9cb9-564eaff6d7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_felso_tagozat_osszevonas_varga_palkovics","timestamp":"2019. március. 06. 06:30","title":"Egyre biztosabb a felső tagozatok összevonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f175c428-9faf-4db0-890b-24de9fd0719c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","timestamp":"2019. március. 07. 09:07","title":"Késsel hadonászik a fej nélküli Juncker – DrMáriás újabb képpel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak sorában nagynak számít, a buszflotta méretéhez és állapotához képest édeskevés.","shortLead":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak...","id":"20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8fec1-51c0-4f28-9bfe-c03572f52488","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","timestamp":"2019. március. 06. 11:40","title":"A BKV belevágott a buszbeszerzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Menekülteket viszont alig fogadott be az ország.","shortLead":"Menekülteket viszont alig fogadott be az ország.","id":"20190306_Tobbszorosere_nott_a_Magyarorszagon_munkat_vallalo_kulfoldiek_letszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b3e2c-90f4-464d-8d42-85de6f73600d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Tobbszorosere_nott_a_Magyarorszagon_munkat_vallalo_kulfoldiek_letszama","timestamp":"2019. március. 06. 12:11","title":"Többszörösére nőtt a Magyarországon munkát vállaló külföldiek létszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63d670-a408-42fe-bff4-72376b5f4be1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tóth Tamás Antal korábbi cége adóhátralékot halmozott fel, ezért kényszertörléssel szűnt meg, 5 évre eltiltották a vezetői tisztségviseléstől, de ez a Tényeket eddig nem zavarta. Most távozik, azt nem közölték, hogy miért.","shortLead":"Tóth Tamás Antal korábbi cége adóhátralékot halmozott fel, ezért kényszertörléssel szűnt meg, 5 évre eltiltották...","id":"20190306_Tavozik_a_Tenyek_korabban_adotartozast_felhalmozo_hirigazgatohelyettese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa63d670-a408-42fe-bff4-72376b5f4be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc382f8-09f4-409a-8e32-4cd7c39c1aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Tavozik_a_Tenyek_korabban_adotartozast_felhalmozo_hirigazgatohelyettese","timestamp":"2019. március. 06. 10:44","title":"Távozik a Tények korábban adótartozást felhalmozó hírigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művészt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyughelyére.","shortLead":"A művészt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyughelyére.","id":"20190307_Marcius_20an_temetik_Koos_Janost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37a4991-9453-4c72-a4f5-836baf69f14b","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Marcius_20an_temetik_Koos_Janost","timestamp":"2019. március. 07. 08:14","title":"Március 20-án temetik Koós Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]