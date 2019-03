Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201911_keritesek_eskoritesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3053eb97-19ac-4888-9d06-eaef37448ec9","keywords":null,"link":"/itthon/201911_keritesek_eskoritesek","timestamp":"2019. március. 14. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Kerítések és körítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81937981-5712-4260-8a3b-50d6ff7d0f8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antonio Tajani szerdán egy olasz rádióinterjújában azt mondta Mussoliniről: \"Nem vagyok fasiszta, soha nem voltam fasiszta, nem osztom a politikai nézeteit sem, de legyünk őszinték, utakat, hidakat, sportlétesítményeket épített, termővé tette Olaszország számos részét.\" ","shortLead":"Antonio Tajani szerdán egy olasz rádióinterjújában azt mondta Mussoliniről: \"Nem vagyok fasiszta, soha nem voltam...","id":"20190314_bocsanatkeres_europai_parlament_benito_mussolini_antonio_tajani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81937981-5712-4260-8a3b-50d6ff7d0f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa6cb6f-6cf6-4709-9ea7-314e902fffd5","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_bocsanatkeres_europai_parlament_benito_mussolini_antonio_tajani","timestamp":"2019. március. 14. 18:55","title":"Bocsánatot kért az Európai Parlament elnöke, amiért védelmébe vette Mussolinit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétezer bedőlt lakáshiteles család az állami bérletet sem tudta fizetni, hozzájuk a Nemzeti Eszközkezelő a Máltai és a Református Szeretetszolgálat mentorait küldte segíteni. Családonként 160 ezer forint kellett ahhoz, hogy 90 százalékuk sorsát rendbe hozzák.","shortLead":"Több mint kétezer bedőlt lakáshiteles család az állami bérletet sem tudta fizetni, hozzájuk a Nemzeti Eszközkezelő...","id":"20190314_Uzsorasnak_neztek_a_szeretetszolgalat_mentorait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc15baf8-c2ce-44bd-95aa-a7cc994831e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Uzsorasnak_neztek_a_szeretetszolgalat_mentorait","timestamp":"2019. március. 14. 10:04","title":"Uzsorásnak nézték a szeretetszolgálat mentorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció a Nyugdíjfolyósítónál, a szimpatizálók kék szalagot tűznek magukra. ","shortLead":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció...","id":"20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdeb29b-f48c-4354-8215-17af60fc82aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","timestamp":"2019. március. 14. 11:18","title":"Akciók országszerte – folytatódik a köztisztviselői sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160615e-9bca-40a2-bbd4-eda5acdc6dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A révfülöpi kemping melletti csaknem 16 ezer négyzetméteres vízparti telket a Balatontourist veheti bérbe, melynek tulajdonosa a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum Nyrt.","shortLead":"A révfülöpi kemping melletti csaknem 16 ezer négyzetméteres vízparti telket a Balatontourist veheti bérbe, melynek...","id":"20190314_Nincs_meglepetes_kiderult_ki_hasznosithatja_a_Balaton_egyik_legertekesebb_telket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9160615e-9bca-40a2-bbd4-eda5acdc6dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2223c4e2-bd9a-4254-8836-3086e516d222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Nincs_meglepetes_kiderult_ki_hasznosithatja_a_Balaton_egyik_legertekesebb_telket","timestamp":"2019. március. 14. 11:46","title":"Nincs meglepetés: kiderült, ki hasznosíthatja a Balaton egyik legértékesebb telkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","shortLead":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","id":"20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b23de-1504-423c-85e4-27ae912685a4","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","timestamp":"2019. március. 14. 13:45","title":"Orbán Viktor díszkövek felett mondhatja el a március 15-ei beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt azoknak a néppárti vezetőknek, akik kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből; ebben a Fidesz elnöke bocsánatot kér \"a támadó nyelvezetért\", de fenntartja politikai álláspontját – értesült a Reuters.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt azoknak a néppárti vezetőknek, akik kezdeményezték a Fidesz kizárását...","id":"20190314_orban_viktor_europai_neppart_epp_level_bocsanatkeres_kizaras_fidesz_havasi_bertalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adebef-16bb-4f8b-90dd-70ea393f572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_europai_neppart_epp_level_bocsanatkeres_kizaras_fidesz_havasi_bertalan","timestamp":"2019. március. 14. 11:34","title":"Bocsánatot is kért Orbán a néppártiaktól, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7897bb53-e201-4607-aee2-1b08c6b2e4e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén első alkalommal kiosztott Magyar Sajtódíjat Doros Judit, a Népszava tudósítója, Nagy József, a 24.hu újságíró-szerkesztője és a Szabad Pécs hírportál szerkesztősége kapta.\r

","shortLead":"Az idén első alkalommal kiosztott Magyar Sajtódíjat Doros Judit, a Népszava tudósítója, Nagy József, a 24.hu...","id":"20190314_MUOSZeletmudijat_kapott_Gati_Julianna_a_HVG_egyik_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7897bb53-e201-4607-aee2-1b08c6b2e4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f485aa-1017-4e31-a822-1acbcb278070","keywords":null,"link":"/kultura/20190314_MUOSZeletmudijat_kapott_Gati_Julianna_a_HVG_egyik_alapitoja","timestamp":"2019. március. 14. 18:45","title":"MÚOSZ-életműdíjat kapott Gáti Julianna, a HVG egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]