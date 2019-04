Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New York-i Egyetem kutatói Egyiptom déli részén, Abüdoszban. Az egyetem régészei a templom alapköveit és festményeket is feltárták.","shortLead":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New...","id":"20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db41b55-5885-484a-881f-b4459b93cc72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","timestamp":"2019. március. 31. 13:33","title":"Találtak valamit: 160 év után először hozzá kell nyúlni II. Ramszesz fáraó templomának térképéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","shortLead":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","id":"20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e7ce6-1a66-4252-a193-2336f09db7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","timestamp":"2019. március. 30. 14:33","title":"4500 éves \"kincsesbányát\" találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A légi katasztrófa vizsgálatához közel álló források nyilatkoztak a The Wall Street Journalnek. ","shortLead":"A légi katasztrófa vizsgálatához közel álló források nyilatkoztak a The Wall Street Journalnek. ","id":"20190331_ethiopian_airlines_boeing_737_max_legi_katasztrofa_pilota_elsotiszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f912bd-1bcd-4de0-a265-45a833b4d291","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_ethiopian_airlines_boeing_737_max_legi_katasztrofa_pilota_elsotiszt","timestamp":"2019. március. 31. 12:10","title":"\"Átesés! Átesés!\" – ez hangzott el utoljára a tragikus sorsú etióp Boeing pilótafülkéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","shortLead":"Verrasztó Dávid a napokban azt nehezményezte, hogy nem úgy sikerült az edzőtáborozása, ahogy kellett volna.","id":"20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfef752-4477-4296-b775-59cbe79d1ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c98834b-4be2-44ce-91f7-bc63d47abaf0","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Reagalt_a_Verrasztougyre_az_uszoszovetseg","timestamp":"2019. március. 30. 17:40","title":"Reagált a Verrasztó-ügyre az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC 5-0-ra kapott ki Lipcsében. \r

","shortLead":"A Hertha BSC 5-0-ra kapott ki Lipcsében. \r

","id":"20190331_dardai_pal_hertha_berlin_rb_leipzig_nemet_bajnoksag_bundesliga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffe9754-1296-41a6-85b7-44a4cd1bc642","keywords":null,"link":"/sport/20190331_dardai_pal_hertha_berlin_rb_leipzig_nemet_bajnoksag_bundesliga","timestamp":"2019. március. 31. 10:32","title":"Dárdai megszólalt karrierje legsúlyosabb vereségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531a7c94-9a64-4fcb-8382-11a878ab4045","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már csak a harmadik helyért játszhatnak a magyar hölgyek.","shortLead":"Már csak a harmadik helyért játszhatnak a magyar hölgyek.","id":"20190330_Kikaptak_a_magyar_vizipolosok_az_oroszoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531a7c94-9a64-4fcb-8382-11a878ab4045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04c336-7947-4597-936d-26b227146532","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kikaptak_a_magyar_vizipolosok_az_oroszoktol","timestamp":"2019. március. 30. 18:58","title":"Kikaptak a magyar vízipólósok az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint \"összességében nagyon látványos, nagyon ütős, nagyon erős\" volt az úszók országos bajnoksága, amely szombaton este ért véget Debrecenben.","shortLead":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint \"összességében nagyon látványos, nagyon ütős, nagyon erős\" volt az úszók országos...","id":"20190331_sos_csaba_uszovalogatott_szovetsegi_kapitany_orszagos_bajnoksag_cseh_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cbe453-2d46-4f13-9a2f-21e22507d2f9","keywords":null,"link":"/sport/20190331_sos_csaba_uszovalogatott_szovetsegi_kapitany_orszagos_bajnoksag_cseh_laszlo","timestamp":"2019. március. 31. 15:27","title":"\"Cseh Lászlóból nem ment ki a tehetség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde7526a-3be7-467f-b534-9ba41119d1f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, iOS-re és Androidra egyaránt letölthető appnál a felhasználó állíthatja be, mennyi ideig maradjon olvasható az üzenete.","shortLead":"Az alábbi, iOS-re és Androidra egyaránt letölthető appnál a felhasználó állíthatja be, mennyi ideig maradjon olvasható...","id":"20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde7526a-3be7-467f-b534-9ba41119d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a235bb9-5c18-4779-a725-fd7a461028fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese","timestamp":"2019. március. 30. 17:03","title":"Ezzel az programmal ingyen küldhet titkos, önmegsemmisítő üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]