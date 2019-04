Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül esett éppen erre a településre.","shortLead":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül...","id":"20190404_dania_brande_bestseller_torony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15ad5-babf-40e5-8d13-18570fb4503f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dania_brande_bestseller_torony","timestamp":"2019. április. 04. 11:03","title":"320 méter magas, óriási felhőkarcolót húznak fel egy kis dán falu közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","shortLead":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","id":"20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8ba43-440f-4425-a40d-8ad4b07905aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","timestamp":"2019. április. 03. 10:23","title":"Nem épp olcsó családi, de gigantikus, 7 üléses és konnektoros az új Ford Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta a piacra is betört Hello Wood csapata épp üzletet csinál a mozgalomból. A társadalmi projektjeiket részben a Hello Wood Stúdió tevékenységéből finanszírozó csapat megtalálta azt a piaci rést, amit a kiszámítható építési költség és határidő hiánya vájt – kérdés, meg tudják-e győzni a felhasználókat arról, amiről eddig a készházgyártóknak nem sikerült: hogy jobb a fa, mint a tégla.","shortLead":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta...","id":"20190403_hello_wood_kabinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f4ebe1-2375-412a-91d6-ef4b885ae65a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_hello_wood_kabinhaz","timestamp":"2019. április. 03. 12:20","title":"27 négyzetméteren váltanák meg a tönkrevert magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos...","id":"20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4ab776-d37a-43e5-990c-4517bcbe5634","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","timestamp":"2019. április. 04. 15:25","title":"Fordulat következik az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Sokakat az sem állított meg, hogy a rendőrség 24 órás traffipaxakciót tartott.","shortLead":"Sokakat az sem állított meg, hogy a rendőrség 24 órás traffipaxakciót tartott.","id":"20190404_5700_autos_akkor_is_gyorsan_hajtott_ha_tudta_hogy_merik_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9aae4d-47ac-4fe7-a033-3eaffb6d7c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_5700_autos_akkor_is_gyorsan_hajtott_ha_tudta_hogy_merik_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 18:34","title":"5700 autós akkor is gyorsan hajtott, ha tudhatta, hogy mérik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két gyerek is sírt mellette.","shortLead":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két...","id":"20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256c7a78-eaf8-4939-add7-1df85ea91552","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","timestamp":"2019. április. 04. 13:34","title":"Nem gyakran fordul elő, hogy egy miniszterelnök kifizeti egy állampolgár bevásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok sztorizgatás volt. A felesége szerint 98 százalék, hogy Stumpf nem lesz megint alkotmánybíró.","shortLead":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok...","id":"20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511b511-7459-4793-94a2-bb31eccbece1","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","timestamp":"2019. április. 04. 13:39","title":"Stumpf István Kéri Lászlóról: Szoktuk egymást anyázni, de mindig megiszunk egy Unicumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A felcsúti csapat így már biztosan nem viszi el a győztesnek járó 80 millió forintot.","shortLead":"A felcsúti csapat így már biztosan nem viszi el a győztesnek járó 80 millió forintot.","id":"20190403_labdarugo_magyar_kupa_puskas_akademia_soroksar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac487662-bef8-4795-a233-8731309b89a7","keywords":null,"link":"/sport/20190403_labdarugo_magyar_kupa_puskas_akademia_soroksar","timestamp":"2019. április. 03. 19:01","title":"Másodosztályú csapat ütötte ki a kupából a Felcsútot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]