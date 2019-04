Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön volt a világpremierje Münchenben. A bemutatót Orbán Ráhel is látta. Mi köze a miniszterelnök lányának a cirkuszművészethez?","shortLead":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön...","id":"20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efd74c2-25a7-411a-887a-3aea74cb71de","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","timestamp":"2019. április. 05. 10:26","title":"Orbán Ráhel cirkuszban tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccd63c-1781-4129-821d-be7ae538bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépi tanulás segítségével most már az After Effects is képes arra, hogy kiradírozzon dolgokat. Csakhogy a program ezt mozgó videóból teszi meg.","shortLead":"A gépi tanulás segítségével most már az After Effects is képes arra, hogy kiradírozzon dolgokat. Csakhogy a program ezt...","id":"20190405_adobe_afterr_effects_adobe_sensei_video_photoshop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbccd63c-1781-4129-821d-be7ae538bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7577cffa-7d90-4d92-afda-e3acd0646cab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_adobe_afterr_effects_adobe_sensei_video_photoshop","timestamp":"2019. április. 05. 10:03","title":"Már videóból is lehet otthonról \"fotosopolni\", itt egy látványos példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","shortLead":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","id":"20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d903519a-7377-4ecc-883e-77ec39fe6542","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","timestamp":"2019. április. 05. 11:45","title":"Életveszélyesen megkéseltek két magyart Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f","c_author":"Réti Pál","category":"gazdasag","description":"Pillanatnyilag a helyzet az, hogy Nagy-Britannia 9 nap múlva kizuhan az Európai Unióból – mentőháló nélkül – miután egyetlen, ennek elkerülését szolgálni hivatott javaslat sem kapott többséget a Parlamentben.","shortLead":"Pillanatnyilag a helyzet az, hogy Nagy-Britannia 9 nap múlva kizuhan az Európai Unióból – mentőháló nélkül – miután...","id":"20190403_brexit_egyesult_kiralysag_euripai_unio_irorszag_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e00b6b-790e-45ad-b642-a9f1fb57dd92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_brexit_egyesult_kiralysag_euripai_unio_irorszag_brit_parlament","timestamp":"2019. április. 03. 15:35","title":"A 24. óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégvezető 11 millió forintnyi porcelánt vitt haza a gyárból.","shortLead":"A cégvezető 11 millió forintnyi porcelánt vitt haza a gyárból.","id":"20190405_Sikkasztas_miatt_emeltek_vadat_a_Zsolnaygyar_vezetoje_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597b071-b04f-48f0-b440-3170460d1b49","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sikkasztas_miatt_emeltek_vadat_a_Zsolnaygyar_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. április. 05. 09:30","title":"Sikkasztás miatt emeltek vádat a Zsolnay-gyár vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül rövid idő, alig 2,5 óra alatt megfejthető. Az ennél egyszerűbb jelszavakkal pedig még gyorsabban lehet végezni.","shortLead":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül...","id":"20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61cac9-7b46-42fc-b400-9df49bdadf0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","timestamp":"2019. április. 04. 08:03","title":"Ha 8 karakteres (vagy rövidebb) a jelszava, még most változtassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062c33b0-8b4e-4dc6-be3c-33e841f315cc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, ki játssza majd a színésznőt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki játssza majd a színésznőt.","id":"20190404_Sorozat_Marilyn_Monroe_forgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=062c33b0-8b4e-4dc6-be3c-33e841f315cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd5c623-d17e-4c9b-b61b-1567f1896fea","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Sorozat_Marilyn_Monroe_forgatas","timestamp":"2019. április. 04. 12:09","title":"Sorozat készül Marilyn Monroe utolsó hónapjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","shortLead":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","id":"20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1f8ba7-f24a-4ece-8207-8355fe013750","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","timestamp":"2019. április. 03. 12:34","title":"Saját szervezetét is besározza a Fidesz, csak vesszen Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]