[{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","shortLead":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","id":"20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c525de9f-1c15-41df-84fe-c422cc49bd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","timestamp":"2019. április. 03. 11:21","title":"Még az idén jön az első teljesen elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra a hagyományos média szabályai vonatkoznának, és a nemzetállam területi hatálya és alkotmányos szabályai vonatkoznának rá.","shortLead":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra...","id":"20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb0f6cc-739c-4aca-b0a3-65c05f1a0198","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","timestamp":"2019. április. 03. 17:32","title":"A Századvég beterelné az állam hatálya alá a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké állítja: nem igaz, hogy nem biztonságos az ülés.","shortLead":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké...","id":"20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18f10-7db9-41d3-922e-3e974e0d21d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","timestamp":"2019. április. 04. 17:23","title":"Veszélyes autós gyerekülést hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung vicces videói.","shortLead":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung...","id":"20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8276acfa-35fe-4986-a5ea-51e6c05c7b10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","timestamp":"2019. április. 03. 10:33","title":"A Samsung üzeni: ez az oka, ha rendetlenkedik a PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről, cselekedeteiről. 132. alkalommal.","shortLead":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről...","id":"20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eb343-7030-40b5-8747-8a91b4f22a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","timestamp":"2019. április. 04. 11:13","title":"Kormányinfó: Ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudunk együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában. Most megszületett a feljelentés, Baja pedig rehabilitálja a szennyezett, egyébként a tulajdonában lévő területet.","shortLead":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában...","id":"20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bbd18b-a8a6-4c05-8f59-15b5a5fad5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","timestamp":"2019. április. 03. 16:53","title":"Feljelentették a földikutyákat azbeszthulladékkal mérgezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén kerültek elő.","shortLead":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén...","id":"20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d964366a-8af4-48a1-9331-93f175d0f20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","timestamp":"2019. április. 03. 15:42","title":"Több világháborús bombát is találtak a Testnevelési Egyetem területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]