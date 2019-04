Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\" részesedése. Kínából hozzák és Mexikóból csempészik be a fentanilt, amely letarolja a szegénynegyedeket, mert olcsó és nagy ütős szer. Igen gyakran halálos.","shortLead":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\"...","id":"20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038797b9-d7b4-47dc-b7d2-14a91d90959a","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","timestamp":"2019. április. 24. 13:06","title":"Gyilkos fájdalomcsillapítók: vádalku a nagykereskedőkkel Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az irigység is a tisztességes élet elengedhetetlen kelléke. Felszólítás cselekvésre, aminek engedelmeskedni kell, hiszen a személyiségünk zugaiból küldött, alaktalan üzenetek ezek – vallja Alain de Botton filozófus. ","shortLead":"Az irigység is a tisztességes élet elengedhetetlen kelléke. Felszólítás cselekvésre, aminek engedelmeskedni kell...","id":"20190423_Baje_ha_irigyeljuk_masok_sikeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f43fb74-52af-4200-be75-1d807643aad9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190423_Baje_ha_irigyeljuk_masok_sikeret","timestamp":"2019. április. 23. 13:15","title":"Baj-e, ha irigyeljük mások sikerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják megváltoztatni a döntést.\r

