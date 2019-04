Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A különféle addikciókról elsősorban kockázati tényezőként gondolkodunk. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek összesített előfordulási gyakoriságát, azt tapasztaljuk, hogy az emberek jelentős része valamilyen kémiai vagy viselkedéses függőséggel jellemezhető. Ha pedig a normalitást pusztán a többségi jellemzők alapján határozzuk meg, bizony felmerül a kérdés: vajon alapvető emberi sajátosságunk-e az addikció? – Dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus írása. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek...

Szenvedély vagy betegség: emberi szükségletünk-e a függőség?

Oroszországban hivatalosan is bemutatkozott az Aurus Senat nyitható tetejű változata.

Putyin orosz hibrid luxuslimuzinja ledobta a tetejét – videó

Gréczy Zsolt: Neveletlenség Dobrev Klárát Gyurcsány Ferencnének hívni

Mark Zuckerberg újévi fogadalmát szeretné betartani, ennek bizonyítékaként indult el a podcastja.

Podcastot indított Mark Zuckerberg A Tilos Rádión lesz műsora. Visszatér a rádiózáshoz Juhász Péter, az Együtt volt társelnöke

Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.

Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat

Most, hogy a Mahir úgy döntött, kitiltja hirdetőoszlopairól a HVG plakátjait, olvasóinkhoz fordulunk a kéréssel: juttassuk el közösen mindenkihez hetilapunk címlapját!

Mutassa meg Magyarországnak a HVG címlapját! Az elnök szerint az egésznek nincs törvényalkotási jelentősége, csak politikai, ezért utasítja vissza az igényt.\r

\r

Másodszori határidőre sem mutatta be az amerikai Kongresszusnak Donald Trump adóbevallását és részleteit az amerikai Pénzügyminisztérium és az Adóhivatal. Az elnök szerint az egésznek nincs törvényalkotási jelentősége, csak politikai, ezért utasítja vissza az igényt.

Félnek kiadni Trump adóbevallását