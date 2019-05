Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új javaslat szerint 2500 eurós büntetést kellene fizetni azoknak, akik nem engedik beoltatni a gyereküket kanyaró ellen.","shortLead":"Egy új javaslat szerint 2500 eurós büntetést kellene fizetni azoknak, akik nem engedik beoltatni a gyereküket kanyaró...","id":"20190507_nemetorszag_kanyaro_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb748ed-7a07-49bc-a4dd-e720d6daae18","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_nemetorszag_kanyaro_vedooltas","timestamp":"2019. május. 07. 10:54","title":"Németországban büntethetővé tennék a védőoltás elmulasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és használata – ismertették helyi idő szerint szerdán a kedden tartott helyi népszavazás eredményét.","shortLead":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és...","id":"20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15de3f23-87b8-4230-a9ad-57376f30f700","keywords":null,"link":"/elet/20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 09. 06:11","title":"Legalizálják a varázsgombát egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201919_tamadjak_tovabbepitjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f862b57-fa13-455d-94e8-6a3ee8ecc7e7","keywords":null,"link":"/itthon/201919_tamadjak_tovabbepitjuk","timestamp":"2019. május. 09. 09:00","title":"Dobszay János: Támadják, továbbépítjük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609","c_author":"Tossenberger Tamás","category":"enesacegem","description":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki merjen nagyot álmodni. 