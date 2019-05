Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek. A fejlesztő további területeket is meghódítana, megjelent rég várt chat-alkalmazása, és hamarosan bemutatkozhat zenestreamelő appja is.","shortLead":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek...","id":"20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de2537-71d1-445d-ad46-ef828968f9c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","timestamp":"2019. május. 24. 13:03","title":"A Spotifyt is leváltanák: zenehallgatós appot készít az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","shortLead":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","id":"20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041500e7-02cf-4bfd-b2e6-095e6ce823ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","timestamp":"2019. május. 24. 13:21","title":"2019 legjobb motorja a Ferrarié, de a második már egy villanymotor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig nemzeti kötvény néven emlegették az új lakossági állampapírt, most a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Magyar Állampapír Plusz néven fog futni, és június 3-án indul.","shortLead":"Eddig nemzeti kötvény néven emlegették az új lakossági állampapírt, most a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Magyar...","id":"20190524_27_szazalekos_hozamot_iger_a_kormany_az_uj_lakossagi_allampapirra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dadbf4-ad89-4d6a-a510-277d90a33847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_27_szazalekos_hozamot_iger_a_kormany_az_uj_lakossagi_allampapirra","timestamp":"2019. május. 24. 12:26","title":"Öt évre 27 százalékos hozamot ígér a kormány az új lakossági állampapírra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan zavart volt.","shortLead":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan...","id":"20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43964a50-8168-4bf0-b518-3ec636113c91","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","timestamp":"2019. május. 23. 13:56","title":"Rejtélyes módon éhen halt egy anya és két lánya Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Soha című filmet mobiltelefonnal forgatta. ","shortLead":"A Soha című filmet mobiltelefonnal forgatta. ","id":"20190523_Szazados_Abel_Cannes_film_Soha_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b1b6b2-bf6b-442d-b641-982f57baa6ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Szazados_Abel_Cannes_film_Soha_mobiltelefon","timestamp":"2019. május. 23. 10:12","title":"Egy 13 éves pécsi fiú filmes díjat nyert Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána, hogy a hivatalok szűrőjén akadt-e már fönn \"áldoktor\".","shortLead":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána...","id":"20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf318e-bc81-4d42-9c1e-966e89d639cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","timestamp":"2019. május. 24. 15:50","title":"Egyre többen hazudják doktornak magukat az üzleti életben, és nehéz megcsípni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is panaszkodik: időnként váratlanul lefagy a Pixel 3a és Pixel 3a XL telefon. Az okra egyelőre még nem derült fény.","shortLead":"Több felhasználó is panaszkodik: időnként váratlanul lefagy a Pixel 3a és Pixel 3a XL telefon. Az okra egyelőre még nem...","id":"20190523_google_pixel_3a_xl_lefagyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5e80f5-01b0-4120-9b1c-89b3ecab1d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_pixel_3a_xl_lefagyas","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"Valami hibádzik az új Google-telefonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen pártokkal helyezi magát szembe, de nem nevezik meg, hogy pontosan kikre gondolnak.","shortLead":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen...","id":"20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8424da2-e88f-4aef-9262-84b510f3f36f","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 22. 21:36","title":"Európa meggyengítőivel szemben kampányolnak Weberék Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]