Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fef6be-5d54-40fe-a3e2-01913db69ffb","c_author":"Pálmai Erika","category":"kkv","description":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból. Kérdés, hogy ennek milyen következménye lehet.","shortLead":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból...","id":"201921__devizaperek__bankbarat_birosagok__kuriai_vizsgalat__teves_kapcsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fef6be-5d54-40fe-a3e2-01913db69ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1732814-ea72-4ed8-84d1-b118af9a306e","keywords":null,"link":"/kkv/201921__devizaperek__bankbarat_birosagok__kuriai_vizsgalat__teves_kapcsolas","timestamp":"2019. május. 26. 16:00","title":"Az adósok helyett a bankok pártját fogták a magyar bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","shortLead":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","id":"20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e2ca1a-4eed-49fe-8523-56b3f0a93d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","timestamp":"2019. május. 26. 21:06","title":"Szegeden is nyer a Fidesz, a szocialisták itt tartják a második helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Működik itt némi kettős mérce.","shortLead":"Működik itt némi kettős mérce.","id":"20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d2833-985e-40ad-b51a-1ba19176cc34","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","timestamp":"2019. május. 26. 17:18","title":"Taylor Swift kiosztotta az újságírót, aki a gyerekvállalásról kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú modellként is. Nem lenne belőle rossz egy olcsó, platós változat sem.","shortLead":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú...","id":"20190527_lada_vesta_pickup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38344ea4-81e2-4ff2-ad23-18082cba2a84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_lada_vesta_pickup","timestamp":"2019. május. 27. 12:15","title":"Bátor húzás volna, és egész jól nézne ki egy ilyen Lada pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír, a gyakorlatban nem sok választja el egy valódi kompakt sportautótól. ","shortLead":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír...","id":"20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15961d3f-aac5-4fa5-a39d-dba1f8bce3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","timestamp":"2019. május. 25. 17:30","title":"Leglegleg: kipróbáltuk a BMW 306 lóerős új mini divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg a felesége néhány hete. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot.","shortLead":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg...","id":"20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222256c-77c8-41ee-8de0-afceabd091a1","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","timestamp":"2019. május. 25. 19:29","title":"Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott, fiktív cégeket hoztott létre, mindebben összesen 66 ember volt érintett.","shortLead":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott...","id":"20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e355e2c-7599-48e6-b1f1-bcca1bf1b3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 27. 09:55","title":"Milliárdos csalásban, 66 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM közvélemény-kutató szerint a bizalmi index jelenleg 31,7 ponton áll, míg januárban ez a szám még 33,4 százalék volt. ","shortLead":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM...","id":"20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59b6cb4-5a3f-4a19-aeaa-a1bb6dc987aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","timestamp":"2019. május. 25. 18:15","title":"12 éves mélypontra esett a Putyin iránti bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]