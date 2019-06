Közérdekű adatigénylésben kértük ki valamennyi állami szereplőtől, mennyi pénzzel támogatták a Fitbalance-t és a Nemzeti Futóversenyt. Az MVM válaszolt először, az állami cég azt közölte, idén összesen 150 millió forintot adott a két eseménynek. Nem sokkal később válaszolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is:

„Tájékoztatom, hogy az idei évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Fitbalance, valamint a Nemzeti Futóverseny nevű rendezvényt nem támogatta pénzbeli juttatás formájában” - így kezdődik az Emmi levele, amelyet azután kaptunk meg, hogy megírtuk, az állami tulajdonban lévő MVM, amely így közpénzekkel gazdálkodik, 150 millió forinttal segítette idén azokat a sporteseményeket, amelyeket nehéz nem Rogán Cecília-közelinek nevezni.

A támogatásból 70 millió a Nemzeti Futóversenyre, 80 millió pedig a Fitbalance Arénára megy úgy, hogy korábban összesen mindössze 6 millió forintos támogatásban részesítette az MVM a Fitbalance-rendezvényeket.

Arról, az MVM hogyan támogatta a Rogán Cecília által bejegyzett rendezvényeket, ebben a cikkben írtunk bővebben:

A támogatók sora ugyanakkor nem ér véget az MVM-nél, az Emmi logója is látható a partnerek között a Fitbalance és a Nemzeti Futóverseny honlapján. Ezért is írtunk a minisztériumnak, hogy megtudjuk, ők vajon mivel támogatják az eseményt. Pénzzel tehát nem, derült ki a válasz első feléből. A második feléből aztán azt is megtudtuk, hogy akkor mégis hogyan:

„Jelzem, hogy a Papp László Sportaréna üzemeltetésével kapcsolatosan az Emmi-t a jelenleg hatályos bérleti szerződés alapján minden évben évi 22 Állami Eseménynap illeti meg. Az Emmi a Fitbalance Aréna esemény megrendezésére 2015 óta minden évben 1 állami eseménynapot biztosított, utoljára 2019. május 4. napjára” - írták levelükben.

Míg az Emmi a helyszínt biztosítja, addig a szintén a támogatók közé tartozó Antenna Hungária nem tudni, hogy mit. A céget hiába kérdeztük, adatigénylésünket elhárították, mondván a cég nem lát el állami vagy helyi önkormányzati feladatot, „valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot”, így nem köteles válaszolni.

Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultunk, lévén, az Antenna Hungária állami cég, így álláspontunk szerint az, hogy kinél költik el a pénzeket, és mennyit, a nyilvánosságra tartozik.