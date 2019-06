Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.","shortLead":"Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják...","id":"20190625_Mindenki_fellelegezhet_oktober_vegeig_adtak_haladekot_a_banki_adategyeztetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c05a7d-aab7-4105-8f0b-22d3d5713fa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Mindenki_fellelegezhet_oktober_vegeig_adtak_haladekot_a_banki_adategyeztetesre","timestamp":"2019. június. 25. 10:37","title":"Mindenki fellélegezhet, október végéig adtak haladékot a banki adategyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719acf71-428c-4e18-8e87-e5a7fa1128fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remek levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai államfő – közölte az ázsiai ország hírügynöksége, a KCNA.","shortLead":"Remek levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai államfő – közölte az ázsiai ország...","id":"20190623_Trump_es_Kim_a_ket_jobarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=719acf71-428c-4e18-8e87-e5a7fa1128fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16626ba8-b002-4acf-82f0-f9b0b3cdac08","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_es_Kim_a_ket_jobarat","timestamp":"2019. június. 23. 21:16","title":"Trump és Kim, a két jóbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ee1dac-c067-4933-943a-fbafe999f81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros György fia a CEU diplomaosztóján beszélt, azt mondta, feltőkésítik az egyetem alapítványát, hogy az a jövőben is sikeres maradjon.","shortLead":"Soros György fia a CEU diplomaosztóján beszélt, azt mondta, feltőkésítik az egyetem alapítványát, hogy az a jövőben is...","id":"20190624_Alex_Soros_Varom_a_napot_amikor_Magyarorszag_ismet_demokratikus_orszag_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ee1dac-c067-4933-943a-fbafe999f81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c41b272-147a-485f-935e-fb277c6aaf13","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Alex_Soros_Varom_a_napot_amikor_Magyarorszag_ismet_demokratikus_orszag_lesz","timestamp":"2019. június. 24. 15:20","title":"Alex Soros: \"Várom a napot, amikor Magyarország ismét demokratikus ország lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c607053-cb95-4c2c-8688-33cec85eab70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lejárt a moratórium, eladhatóvá vált a festmény, de a csütörtöki aukcióra váróknak kellemetlen hírt kellett megtudniuk. A képet 2014-ben találták egy padláson, ahol 150 évig bujkált.\r

","shortLead":"A zenekar 1973-as Houses of the Holy című albumának borítóján meztelen kislányok láthatók, a tiltást végül feloldotta...","id":"20190625_Letiltotta_a_Facebook_az_ikonikus_Led_Zeppelinlemezboritot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=716cd0e4-91c9-427a-ba7f-25105a931f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaeb0e3-aa1d-4e1d-9ada-de72176c78ea","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Letiltotta_a_Facebook_az_ikonikus_Led_Zeppelinlemezboritot","timestamp":"2019. június. 25. 10:47","title":"Letiltotta a Facebook az ikonikus Led Zeppelin-lemezborítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]