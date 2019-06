Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus betegség – a felnőttek és a gyerekek körében is. Nem csoda, hogy dollármilliárdos üzlet épült köré. Csakhogy a lufi – szakértők szerint – hamarosan ki fog pukkadni. A bio és a paleo mellett jön a vegán, és minden kezdődik elölről.","shortLead":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus...","id":"20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1b5df-5e56-4e74-8def-b7cc3770d1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","timestamp":"2019. június. 26. 11:26","title":"Fölöslegesen lett bombaüzlet a gluténmentes konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","shortLead":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","id":"20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822a8b0-5893-46b2-bc64-3a42e1ed9d90","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","timestamp":"2019. június. 26. 07:43","title":"Egymillió forintra perli a BKV-t Ganxsta Zolee apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","shortLead":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","id":"20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b183d-7830-4c0d-9627-d2660db54724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","timestamp":"2019. június. 27. 17:27","title":"Tetemes károkat okoztak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka Golf méretű újdonsága nemcsak benzinnel, hanem gázzal is képes üzemelni.","shortLead":"A cseh márka Golf méretű újdonsága nemcsak benzinnel, hanem gázzal is képes üzemelni.","id":"20190627_uj_skoda_scala_erkezett_amiben_negy_uzemanyagtartaly_rejtozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de886d82-e87a-4bc1-9b08-0a276c64328c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_uj_skoda_scala_erkezett_amiben_negy_uzemanyagtartaly_rejtozik","timestamp":"2019. június. 27. 13:21","title":"Új Skoda Scala érkezett, amiben négy üzemanyagtartály rejtőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi, titokzatos helyen kikötött büntetőpontok – kalandozás a magyar bürokráciában. ","shortLead":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi...","id":"20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343469d4-bc6b-4a43-b4cc-aaed5d4de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"„Dühömben elkapott a sírógörcs, amikor mondták, hogy érvénytelen a személyim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár szén-dioxid-kibocsátással, a kezdeményezéshez a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport is csatlakozott.","shortLead":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár...","id":"20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813c4af-c761-4a2d-98d3-6ee2e50f3d6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","timestamp":"2019. június. 26. 16:35","title":"A budapesti repülőtér sem fog szén-dioxidot kibocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","shortLead":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","id":"20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f0ec7-f565-4f05-ab45-9fd8e166c4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","timestamp":"2019. június. 27. 05:17","title":"Babaváró hitel: itt vannak a pontos szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a lausanne-i kongresszusának szerdai napján.","shortLead":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai...","id":"20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea1dab8-361e-4d7f-aad8-44c5e001ac67","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","timestamp":"2019. június. 26. 19:13","title":"Radikálisan megváltozik az olimpiai helyszínkijelölés menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]