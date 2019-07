Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5739b31b-981a-428d-b4bd-c615f4c4b28c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Bánhatja, aki lemaradt, a következő csak 2165-ben várható.","shortLead":"Bánhatja, aki lemaradt, a következő csak 2165-ben várható.","id":"20190703_chile_teljes_napfogyatkozas_2019_kepek_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5739b31b-981a-428d-b4bd-c615f4c4b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ba4be-053f-439b-bb06-723e79cecf9c","keywords":null,"link":"/elet/20190703_chile_teljes_napfogyatkozas_2019_kepek_video","timestamp":"2019. július. 03. 05:56","title":"Sok-sok év után ismét teljes napfogyatkozás volt látható Chilében - képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","shortLead":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","id":"20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd09591-9a77-43ca-9da2-7c12e2b55091","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 02. 16:22","title":"Kétmillió eurós büntetést kapott a Facebook Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","shortLead":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","id":"20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f1b5e0-b0db-465b-a271-dbc65bf6e1ef","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","timestamp":"2019. július. 04. 13:46","title":"Egyelőre mégsem lesz kötelező az osztályzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban hozott korlátozást. A Huawei-alapító Zsen Cseng-fej most válaszolt a döntésre.","shortLead":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban...","id":"20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf7371-68a3-4167-b76e-b8ef5193fc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","timestamp":"2019. július. 04. 12:03","title":"Huawei-embargó: Reagált az alapító a felpuhított amerikai szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA hőtérképen mutatta meg, amit a saját bőrünkön is érezhet(t)ünk: a város közepén hiába próbálunk elbújni a kánikula elől.","shortLead":"A NASA hőtérképen mutatta meg, amit a saját bőrünkön is érezhet(t)ünk: a város közepén hiába próbálunk elbújni...","id":"20190704_nasa_ecostress_nemzetkozi_urallomas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_hohullam_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1234df2-0aaf-453a-9105-2ee33867433f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_nasa_ecostress_nemzetkozi_urallomas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 04. 12:33","title":"A világűrből nézte végig a NASA az európai hőhullámot, és szomorú megállapításra jutottak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","shortLead":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","id":"20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f48847-896a-42cc-b2f2-7bbe4c0d74c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","timestamp":"2019. július. 04. 11:21","title":"Leleplezték az új Renault Capturt, ami zöld rendszámot is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók. A Dél-Buda és a Corvin-negyed közötti villamospótlás augusztus végéig továbbra is érvényben marad.","shortLead":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók...","id":"20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60b7c78-b3d5-433a-b16c-8be26f508a90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","timestamp":"2019. július. 03. 12:04","title":"Szombattól inkább felejtse el a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a törvényeket be kell tartani.","shortLead":"Mert a törvényeket be kell tartani.","id":"20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258dc125-5a3e-44d7-9d8f-8478fd71a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","timestamp":"2019. július. 02. 20:02","title":"Gulyás elmagyarázta, miért nem adhat ki a budapesti CEU amerikai diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]