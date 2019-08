Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Ez a kérdésfelvetés azonban XX. századi gondolkodásra utal - vallja Steigervald Krisztián generációkutató. 2019. augusztus. 13. 14:15 Nem megtartani, hanem megdolgoztatni - Küzdelem a generációs jegyek ellenében A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül a vizsgálatokra. 2019. augusztus. 14. 09:41 A botrány után lemondott a karcagi rendőrkapitány

Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya egész mondatokban beszél már, Rukaya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus. 2019. augusztus. 14. 12:13 Szétválasztott sziámi ikrek: az egyikőjük már beszél, a másik gyerek viszont életveszélyben van

Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával. 2019. augusztus. 13. 10:02 Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják

Rendkívüli nagygyűlést tart szeptemberben a Magyar Orvosi Kamara. 2019. augusztus. 14. 14:08 900 ezres kezdő bért követelnek az orvosok ","shortLead":"A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül...","id":"20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc02920-73c3-4d00-bc7b-2fa4ff817dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da813441-b194-4dee-9f0b-dd0f1fc3dfc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:41","title":"A botrány után lemondott a karcagi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya egész mondatokban beszél már, Rukaya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus.","shortLead":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya...","id":"20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d210ab4-cd1b-4484-ac2b-a20709499f35","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:13","title":"Szétválasztott sziámi ikrek: az egyikőjük már beszél, a másik gyerek viszont életveszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","shortLead":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","id":"20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a045788-6618-415d-abb3-35cfa7c9ceff","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli nagygyűlést tart szeptemberben a Magyar Orvosi Kamara.","shortLead":"Rendkívüli nagygyűlést tart szeptemberben a Magyar Orvosi Kamara.","id":"20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea4fada-07ba-4a57-9f89-2a0154d82929","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:08","title":"900 ezres kezdő bért követelnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5a2b-a84a-406a-989b-e03913231a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl meleg van, túlságosan igénybe vannak véve a járművek. Túl meleg van, túlságosan igénybe vannak véve a járművek. A BKV szerint új buszok vásárlása jelentené a jó megoldást. 2019. augusztus. 13. 14:31 A BKK a klímahelyzetről: sajnos előfordulhatnak meghibásodások A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi területen. 2019. augusztus. 12. 21:03 4700 méter magasan bukkantak rá egy eddig nem ismert növényre

Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni, hogy az Emma Thompson által írt vígjáték lehet az Igazából szerelem trónbitorlója. 2019. augusztus. 14. 10:25 Beköszöntött az ősz – kijött az első karácsonyi film előzetese



","shortLead":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi...","id":"20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26f2836-677d-4a62-890b-acd940e3c7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:03","title":"4700 méter magasan bukkantak rá egy eddig nem ismert növényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni, hogy az Emma Thompson által írt vígjáték lehet az Igazából szerelem trónbitorlója. ","shortLead":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni...","id":"20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9758aa-e986-48ab-849f-b33d3e5158ad","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:25","title":"Beköszöntött az ősz – kijött az első karácsonyi film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]