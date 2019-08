Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során - jelentették a hatóságok vasárnap.","shortLead":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során...","id":"20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3932811c-23a7-4d03-9bf6-1863ed18a4ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:45","title":"Folytatódó hongkongi tüntetések: 29 embert őrizetbe vettek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz –...","id":"20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ecc3e-4366-4935-83b8-9a3fc548ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Egy tablettába csomagoltak négy gyógyszert, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még így is jön a bevétel, keleten pedig vendégből és bevételből is egyre több van.","shortLead":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még...","id":"20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c41b41-346e-4af7-bcac-f7f0643e90a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:13","title":"Megérte árat emelni a fürdőkben, nagyot nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d","c_author":"Balavány György","category":"elet","description":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni, amíg képes „leigázni a természetet.”","shortLead":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni...","id":"20190825_Embergyulolo_allatbaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759acbec-c694-47dc-91bb-2137a857d5fb","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Embergyulolo_allatbaratok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:30","title":"Balavány: Embergyűlölő állatbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben többen megsérültek.","shortLead":"A balesetben többen megsérültek.","id":"20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7e0de2-889c-4449-9c80-d8045e84f2a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:07","title":"Tömegkarambol az M7-esen, teljes az útzár Székesfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alig néhány óra alatt összegyűltek Tarlós István, a Fidesz-KDNP által támogatott főpolgármester-jelölt ajánlásai - jelentette be a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté.","shortLead":"Alig néhány óra alatt összegyűltek Tarlós István, a Fidesz-KDNP által támogatott főpolgármester-jelölt ajánlásai...","id":"20190825_Tarlos_gyujtotte_ossze_elsokent_az_ajanlasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e43df7-0822-4115-b9f4-f56ed321877b","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_gyujtotte_ossze_elsokent_az_ajanlasokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:35","title":"Tarlós gyűjtötte össze elsőként az ajánlásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak kíváncsiak, mennyire könnyen javítható az újdonság.","shortLead":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak...","id":"20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a363-152d-40af-b8c9-624d87a9fc19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:03","title":"Szétszedték a Samsung Note10+-t, és kiderült, pontosan mi van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","shortLead":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","id":"20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c86c8f-ccdc-4605-b63f-e3b0f1bf771d","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Újszülött gyermeke életét mentette meg egy győri apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]