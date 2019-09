Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hetek óta levelezünk a Miniszterelnöki Kabinetirodával, hogy mondják meg, 2018-ban és 2019-ben kikkel kötöttek szerződést és mire, illetve mennyiért. A tárca húzta az időt, majd válasz helyett feltette a kormány oldalára az adatokat.","shortLead":"Hetek óta levelezünk a Miniszterelnöki Kabinetirodával, hogy mondják meg, 2018-ban és 2019-ben kikkel kötöttek...","id":"20190910_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_balasy_new_land_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d6bd6a-f637-41eb-bc4e-6dabc913c8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_balasy_new_land_media","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:05","title":"Itt a lista: Két év alatt 40,5 milliárd forintra szerződött Rogán minisztériuma Balásy Gyula cégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e697a85-21ce-4289-83f9-a55b56fcc995","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bullára írt nevet hárman is viselték a Bibliában.","shortLead":"A bullára írt nevet hárman is viselték a Bibliában.","id":"20190910_Bibliai_heber_nevet_es_tisztseget_rejto_pecsetet_talaltak_Jeruzsalemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e697a85-21ce-4289-83f9-a55b56fcc995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d3a354-d3ad-4c93-996d-d78a6a47bf55","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Bibliai_heber_nevet_es_tisztseget_rejto_pecsetet_talaltak_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:10","title":"Bibliai szereplő nevét rejtő pecsétet találhattak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","shortLead":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","id":"20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db6fc61-b649-47d1-9db9-d3f4aab36e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:12","title":"Leszúrta kutyáját egy nagymányoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","shortLead":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","id":"20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f17fa8-4c64-4859-9767-bbeb3a7421b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:24","title":"Speciális udvari rendet vezettek be a pécsi iskolában: óvakodniuk kell a diákoknak a flextől és a fúrótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e8b82-9f4b-4c80-96b3-08e9da640a18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Oroszország délkeleti részén feltárt ókori sírban igen érdekes tárgyra bukkantak a régészek. ","shortLead":"Egy Oroszország délkeleti részén feltárt ókori sírban igen érdekes tárgyra bukkantak a régészek. ","id":"20190909_iPhonenak_latszo_targyat_talaltak_egy_ketezer_eves_csontvaz_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950e8b82-9f4b-4c80-96b3-08e9da640a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f8154a-dd79-493d-899f-cf09195462f2","keywords":null,"link":"/elet/20190909_iPhonenak_latszo_targyat_talaltak_egy_ketezer_eves_csontvaz_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:16","title":"iPhone-nak látszó tárgyat találtak egy kétezer éves csontváz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190910_Stilusosan_siratja_el_a_Jobaratok_sorozatot_ez_a_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e03a7d-d053-4081-b04a-f6d54bb3701e","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Stilusosan_siratja_el_a_Jobaratok_sorozatot_ez_a_zenesz","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:36","title":"Stílusosan siratja el a Jóbarátok sorozatot ez a zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d9f5fa-3b7b-4356-ab0b-aa75c650837a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ok egyszerű, hamarosan életbe lépnek azok a maiaknál sokkal szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák, amelyeknek a jelenlegi autók már nem felelnek meg. ","shortLead":"Az ok egyszerű, hamarosan életbe lépnek azok a maiaknál sokkal szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák, amelyeknek...","id":"20190910_Tomegesen_kenytelenek_lecserelni_modelljeiket_az_autogyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4d9f5fa-3b7b-4356-ab0b-aa75c650837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60309bf-8db0-435c-8d11-6d09acdab067","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Tomegesen_kenytelenek_lecserelni_modelljeiket_az_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:16","title":"Tömegesen kénytelenek lecserélni modellkínálatukat az autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Krisztalina Georgieva uniós is biztos is volt, és nincs más jelölt a Nemzetközi Valutaalap élére. ","shortLead":"Krisztalina Georgieva uniós is biztos is volt, és nincs más jelölt a Nemzetközi Valutaalap élére. ","id":"20190909_Az_unios_jelolt_lehet_a_befuto_az_IMF_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60870787-1d50-4c3b-a66a-6d4feccb20d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Az_unios_jelolt_lehet_a_befuto_az_IMF_elere","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:49","title":"Az uniós jelölt lehet a befutó az IMF élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]