Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején, amelynek elsődleges célja a gyerekszám növelése és a demográfiai helyzet javítása. Egy tanulmány megnézte mi a helyzet Európában és itthon. Kiderült, a kormányok sehol nem szeretik propagálni az egyszülős családmodellt, de mindenhol – hol jobban, hol rosszabbul – igyekeznek segíteni őket. Nálunk a jogszabályi háttér már elég ígéretes, csak kérdés a megvalósulása. ","shortLead":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején...","id":"20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105a06bd-b342-4a04-ae41-eb8e5a65f841","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:45","title":"A gyerekek ötödének életét nehezíti, hogy egyszülős családban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A változáshoz való viszony a jövő nemzedékeinek sikerességét is nagyban befolyásolja: gyorsan, folyamatosan alkalmazkodnak a változáshoz, vagy lemaradnak - mutat rá Kenyeres András coach, a magyar férfi vízilabda-válogatott mentáltrénere.","shortLead":"A változáshoz való viszony a jövő nemzedékeinek sikerességét is nagyban befolyásolja: gyorsan, folyamatosan...","id":"20190917_Miert_fontos_hogy_nyitottak_legyunk_a_valtozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c5044f-7b66-4774-8c4c-b54625f6c0d3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190917_Miert_fontos_hogy_nyitottak_legyunk_a_valtozasra","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:15","title":"Miért fontos, hogy nyitottak legyünk a változásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","shortLead":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","id":"20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c09e-e8bd-4b34-b2e8-b04235f0ced2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:11","title":"Elutasította az NVB Puzsérék fellebbezését, Berki indulhat a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti „földosztás” több gazdaságot is lerombolt, köztük az ökogazdaságot is, most indul az utolsó perük.","shortLead":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti...","id":"20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c96913c-998b-48b7-8a16-c13bfce699e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:37","title":"Kishantos-ügy: „Az ellenünk küldött kopaszok bérét is velünk akarják megfizettetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal kapcsolatos kísérleteket folytatnak orosz tudósok.","shortLead":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal...","id":"20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a153d-8945-41b8-a299-6a06613a04d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:58","title":"Robbanás volt Oroszország legnagyobb víruslaborjában, ahol az ebola és a lépfene mintáit is tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","shortLead":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","id":"20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e316c8e-8ba8-4d43-9234-a9c0afde16ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:03","title":"Valami érthetetlen történik: magasabb fokozatba kapcsolt a Tejútrendszer közepén lévő fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokan még kivárnak, mert nem tudják, hogy biztosan mindenkire vonatkozni fog-e az új szabály.","shortLead":"Sokan még kivárnak, mert nem tudják, hogy biztosan mindenkire vonatkozni fog-e az új szabály.","id":"20190917_Hiaba_szigoritottak_a_felvetelit_nem_jelentkeztek_tobben_nyelvvizsgazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509b8714-989d-43be-aa7e-02d52c7b9e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Hiaba_szigoritottak_a_felvetelit_nem_jelentkeztek_tobben_nyelvvizsgazni","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:16","title":"Hiába szigorítják a felsőoktatási felvételit, nem jelentkeztek többen nyelvvizsgázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wachsler 1994-ben elindult Orbán ellen a pártelnöki posztért, majd megfagyott körülötte a levegő. A konfliktus akkor simult el, amikor kiszállt a pártpolitikai dolgokból. ","shortLead":"Wachsler 1994-ben elindult Orbán ellen a pártelnöki posztért, majd megfagyott körülötte a levegő. A konfliktus akkor...","id":"20190916_Wachsler_Tamas_Mar_1988ban_egyertelmu_volt_hogy_a_Fidesz_legmeghatarozobb_elmeje_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc1b87c-cb9e-4866-8598-e579f51a6ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Wachsler_Tamas_Mar_1988ban_egyertelmu_volt_hogy_a_Fidesz_legmeghatarozobb_elmeje_Orban_Viktor","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:38","title":"Wachsler Tamás: Már 1988-ban egyértelmű volt, hogy a Fidesz legmeghatározóbb elméje Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]