Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","shortLead":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","id":"20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e0744-1808-496a-839d-e516fdf24526","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Így néz ki a ház, amit a Rogán-család bérel – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol vannak a határok.","shortLead":"Máshol vannak a határok.","id":"20190926_Gulyasnak_nem_sok_a_hazaarulozas_Tarlosnak_viszont_igen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade06e9-3222-43cf-8270-09c63958d6e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Gulyasnak_nem_sok_a_hazaarulozas_Tarlosnak_viszont_igen","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:33","title":"Tarlósnak sok volt a hazaárulózás, Gulyás Gergelynek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Már biztos, hogy a Market Zrt. építi a kézi-Eb fő helyszínéül szolgáló sportcsarnokot. Első körben a legolcsóbb ajánlat 37 milliárddal több volt, de a kormány határozatot hozott róla, hogy nem lehet bármennyit költeni.","shortLead":"Már biztos, hogy a Market Zrt. építi a kézi-Eb fő helyszínéül szolgáló sportcsarnokot. Első körben a legolcsóbb ajánlat...","id":"20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4d9a5f-b962-4da0-9b69-5b3130b10814","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:51","title":"Hivatalos: „csak” 78,7 milliárdba kerül a budapesti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069bef1e-5061-44e6-b32a-a675df37970c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár tizenkét halálos áldozata van az elektromos cigaretta szívásának az Egyesült Államokban – jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) legfrissebb közleményében.","shortLead":"Immár tizenkét halálos áldozata van az elektromos cigaretta szívásának az Egyesült Államokban – jelentette be...","id":"20190927_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_thc_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=069bef1e-5061-44e6-b32a-a675df37970c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b9906-92b9-404a-9247-25e1312b7b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_thc_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:33","title":"Tovább szedi áldozatait az elektromos cigi az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előkerült a szeptember 16-án elhunyt előadóművész végrendelete.","shortLead":"Előkerült a szeptember 16-án elhunyt előadóművész végrendelete.","id":"20190926_Kiderult_ki_neveli_Terry_Black_gyerekeit_az_apjuk_halala_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cb419f-e591-4a30-a38b-0438ec604d87","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Kiderult_ki_neveli_Terry_Black_gyerekeit_az_apjuk_halala_utan","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:14","title":"Kiderült, ki neveli Terry Black gyerekeit az apjuk halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","id":"20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd7a0b7-2de4-4626-8d76-c04112b14638","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:39","title":"A német Thomas Cook is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffc9fdb-e1c6-432d-89d9-859706064d72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia eredetű, jelenleg svájci hátterű autógyártó költözik be hamarosan Komáromba. A Mia Electric egy teljesen outsider autógyártó, amelyről itthon a többség most hall először. Annyit segítünk, az autói kicsik és elektromosak.","shortLead":"Egy francia eredetű, jelenleg svájci hátterű autógyártó költözik be hamarosan Komáromba. A Mia Electric egy teljesen...","id":"20190926_mia_electric_eketromos_auto_komarom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffc9fdb-e1c6-432d-89d9-859706064d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f528a8-e5d0-4da6-b0d6-0268ba127ec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_mia_electric_eketromos_auto_komarom","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:30","title":"Mia U – ilyen elektromos autót gyártanak majd Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbeb5b3-7a73-4766-bbf3-df729082ce39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem is lenne hova beszállnia, mert fülkéje sincs.","shortLead":"Már nem is lenne hova beszállnia, mert fülkéje sincs.","id":"20190925_A_Scanianak_is_van_mar_olyan_teherautoja_amibe_nem_kell_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bbeb5b3-7a73-4766-bbf3-df729082ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb9a83f-5e90-4e76-a56a-298109b4b25e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_A_Scanianak_is_van_mar_olyan_teherautoja_amibe_nem_kell_sofor","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:07","title":"A Scaniának is van már olyan teherautója, amibe nem kell sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]