Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f99888f-93c1-4a9a-8d61-7a170f157ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Slágergyanús témák!","shortLead":"Slágergyanús témák!","id":"20191010_Nem_jon_a_migrans_elhetunk_burokba_kapom_a_millakat_csaladi_SUVokra__itt_az_uj_Apa_zeneldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f99888f-93c1-4a9a-8d61-7a170f157ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b7eab-f675-4312-a038-ea27cfa4ccfd","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Nem_jon_a_migrans_elhetunk_burokba_kapom_a_millakat_csaladi_SUVokra__itt_az_uj_Apa_zeneldal","timestamp":"2019. október. 10. 11:04","title":"„Nem jön a migráns, élhetünk burokba’, kapom a millákat családi SUV-okra” – itt az új Apa zenél-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7fc965-fb13-4261-a01f-bc686affc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrség most fejezte be az ügy vizsgálatát.","shortLead":"Rendőrség most fejezte be az ügy vizsgálatát.","id":"20191009_Megszurta_elettarsat_egy_ferfi_egy_disznovagason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7fc965-fb13-4261-a01f-bc686affc84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b3430-c46b-4a4c-8283-404121f5108c","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Megszurta_elettarsat_egy_ferfi_egy_disznovagason","timestamp":"2019. október. 09. 09:40","title":"Megszúrta élettársát egy férfi egy disznóvágáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","shortLead":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","id":"20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc91a6-d887-4815-a113-3abc0d102040","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","timestamp":"2019. október. 09. 13:37","title":"Eddig 2,4 millió rezsiutalványt váltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d72078-8f04-40ac-a90a-19fff96cc646","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bicikli a kerékpárúton haladt, amikor ütközött egy, a jelek szerint figyelmetlen autóssal.","shortLead":"A bicikli a kerékpárúton haladt, amikor ütközött egy, a jelek szerint figyelmetlen autóssal.","id":"20191010_kerekparos_baleset_auto_arpad_hid_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97d72078-8f04-40ac-a90a-19fff96cc646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072f76e-fd0d-43d7-a1bd-d9cc5404220a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_kerekparos_baleset_auto_arpad_hid_budapest","timestamp":"2019. október. 10. 12:58","title":"Videóra vették, ahogy kerékpárossal ütközik egy autós az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartja konzervatív, keresztény embernek a győri polgármestert. ","shortLead":"Nem tartja konzervatív, keresztény embernek a győri polgármestert. ","id":"20191008_Nagy_Blanka_is_megszolalt_a_Borkaiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f04e6e-dabe-4c39-8921-1c2178c56ae9","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Nagy_Blanka_is_megszolalt_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 08. 19:47","title":"Nagy Blanka is megszólalt a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A képek csupán illusztrációk, a műszaki adatok pedig tájékoztató jellegűek? Akkor inkább nézzen körül máshol. ","shortLead":"A képek csupán illusztrációk, a műszaki adatok pedig tájékoztató jellegűek? Akkor inkább nézzen körül máshol. ","id":"20191010_webaruhaz_atveres_szerzodes_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f3933-47b7-4a9d-a0c4-e7d5258c9af0","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_webaruhaz_atveres_szerzodes_ugyeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 10:27","title":"Ha ilyet lát egy webáruházban, semmiképp se vásároljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple elismerte, hogy a rendőrök biztonságát veszélyezteti az applikáció.","shortLead":"Az Apple elismerte, hogy a rendőrök biztonságát veszélyezteti az applikáció.","id":"20191010_Eltunik_az_App_Storebol_a_hongkongi_rendorok_mozgasat_figyelo_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ab55c8-391b-4951-8a83-2d9e7fe08440","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_Eltunik_az_App_Storebol_a_hongkongi_rendorok_mozgasat_figyelo_alkalmazas","timestamp":"2019. október. 10. 10:45","title":"Eltűnik az App Store-ból a hongkongi rendőrök mozgását figyelő alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9a1358-2c2c-4599-b25b-8f389d601a93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka közzétett pár hivatalos skiccet arról, hogy milyen lesz a legnépszerűbb autójuk nyolcadik generációja.","shortLead":"A német márka közzétett pár hivatalos skiccet arról, hogy milyen lesz a legnépszerűbb autójuk nyolcadik generációja.","id":"20191010_Meg_egy_utolso_izelito_az_uj_Volkswagen_Golfrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd9a1358-2c2c-4599-b25b-8f389d601a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593b68b-32c5-4f6c-848c-f50c428d0d23","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Meg_egy_utolso_izelito_az_uj_Volkswagen_Golfrol","timestamp":"2019. október. 10. 14:11","title":"A Volkswagen megmutatta, milyen lesz az új Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]