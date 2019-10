Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Gyurcsányt sejti a háttérben.","shortLead":"Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Gyurcsányt sejti...","id":"20191015_Kulugyi_allamtitkar_A_vasarnapi_valasztas_agyazott_meg_a_Fidesz_2022es_gyozelmenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a57a368-6023-4407-a83e-999a8ae0c59b","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Kulugyi_allamtitkar_A_vasarnapi_valasztas_agyazott_meg_a_Fidesz_2022es_gyozelmenek","timestamp":"2019. október. 15. 09:20","title":"Külügyi államtitkár: A vasárnapi választás ágyazott meg a Fidesz 2022-es győzelmének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző, aki egy mormotára támadó rókát kapott le gépével a Tibeti-fennsíkon. Pao Jung-csing képén a levegőbe ugró mormotát szinte megbénítja a rettegés, az ujjait szétnyitja, a száját kitátja, miközben a róka arra készül, hogy rávesse magát. A kínai fotós a díjat a londoni Természettudományi Múzeumban vehette át. A győztes alkotáson kívül rengeteg szenzációs kép született, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző...","id":"20191016_Az_ev_termeszetfotoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bd27ed-39ff-4983-aabc-5d7cc4dce03a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191016_Az_ev_termeszetfotoi","timestamp":"2019. október. 16. 15:41","title":"Megrémült mormota, patkánybanda és a párosodás művészete – Íme, az év természetfotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás...","id":"20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e957e-c6b3-405d-8a53-533d0aaadf2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","timestamp":"2019. október. 14. 17:56","title":"Fucsovics Márton visszalépett a stockholmi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Olyannyira nem akar koalícióban kormányozni a kisebbségi kabinetet vezető Pedro Sánchez spanyol kormányfő, hogy a megismételt választás kockázatát is vállalja, ám ezzel újabb hónapokra bizonytalanságba taszítja a lassuló gazdaságot.","shortLead":"Olyannyira nem akar koalícióban kormányozni a kisebbségi kabinetet vezető Pedro Sánchez spanyol kormányfő...","id":"201939__patthelyzet_madridban__baloldali_viszaly__ujra_valasztas__kiralyi_tobbes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd76ef9f-cca4-4fc2-a7fa-1c08b2ba8428","keywords":null,"link":"/360/201939__patthelyzet_madridban__baloldali_viszaly__ujra_valasztas__kiralyi_tobbes","timestamp":"2019. október. 15. 11:00","title":"A spanyolok idén már másodszor választanak, ám a kormányzással nem törődik senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a7799-c85d-4eb6-8b6d-b9abe2926c37","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","timestamp":"2019. október. 16. 12:40","title":"Marabu FékNyúz: Az anyjuk kipcsakját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","shortLead":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","id":"20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569e25b-dd74-42d0-a159-8140166b7b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","timestamp":"2019. október. 14. 20:56","title":"Lengyel választás: a szenátusban még sincs kormánypárti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánnak hálálkodik Erdogan, összecsapások a barcelonai reptérnél, és tízezrek szorulhatnak ki a felsőoktatásból. Ez a hvg360 reggeli animációs hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbánnak hálálkodik Erdogan, összecsapások a barcelonai reptérnél, és tízezrek szorulhatnak ki a felsőoktatásból...","id":"20191015_Radar360_A_nap_amikor_Borkai_kilep_a_Fideszbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08080a49-34dc-4c5f-b188-8d1b1b68a6f6","keywords":null,"link":"/360/20191015_Radar360_A_nap_amikor_Borkai_kilep_a_Fideszbol","timestamp":"2019. október. 15. 08:00","title":"Radar360: A nap, amikor Borkai kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Valériának nem volt kihívója a Vas megyei faluban.","shortLead":"Rogán Valériának nem volt kihívója a Vas megyei faluban.","id":"20191014_rogan_valeria_szakonyfalu_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1266444-b695-4de9-8c7c-a295b683c80d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_rogan_valeria_szakonyfalu_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 17:45","title":"Rogán Antal húga marad a polgármester Szakonyfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]