Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki kíváncsi az idei Budapest Auto Show felhozatára, és még nincs belépőjegye, annak itt a remek alkalom: 10 helyes válasszal bárki nyerhet egy páros belépőjegyet.","shortLead":"Aki kíváncsi az idei Budapest Auto Show felhozatára, és még nincs belépőjegye, annak itt a remek alkalom: 10 helyes...","id":"20191021_autos_kviz_automarkak_budapest_auto_show_bpas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930b70f9-ab6c-450a-a4ab-d5f29532eb8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_autos_kviz_automarkak_budapest_auto_show_bpas_2019","timestamp":"2019. október. 21. 12:00","title":"Kvíz: Tudja, melyik autómárka melyik országból származik? Még ezeket is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos \"lőrincezést\". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása.","shortLead":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell...","id":"20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b97aa8-8989-4954-9014-03fbb6143fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","timestamp":"2019. október. 21. 06:30","title":"Mit jelent \"újfideszül\" a békejobb? Mától kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság jogi osztálya véleményezi a Jobbik képviselőjének törvényjavaslatát, amely alapján megvonnák az olimpiai járadékot az Etikai bizottság által méltatlannak tartott sportolóktól. Mint amilyen Steinmetz szerint Borkai Zsolt is.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság jogi osztálya véleményezi a Jobbik képviselőjének törvényjavaslatát, amely alapján...","id":"20191022_Borkaiugy_Steinmetz_Adam_mar_meg_is_kereste_a_MOBot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e99c2-b5d9-4ca1-a4f3-5c0406a42ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Borkaiugy_Steinmetz_Adam_mar_meg_is_kereste_a_MOBot","timestamp":"2019. október. 22. 13:00","title":"Borkai-ügy: Steinmetz Ádám már meg is kereste a MOB-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik vele az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján. ","shortLead":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik...","id":"20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a154b-df8f-4ed4-b9ac-8b3fb7359aff","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 13:19","title":"Megzavarták Orbán Viktor beszédét - percről percre a parlament üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam lesz a vevő, egy magyar közvetítő cég üti nyélbe az üzletet. A török páncélozott harci járműveket egy olyan kör készül behozni az országba, amelybe Orbán Viktor családja is bejáratos.","shortLead":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam...","id":"20191022_Orbankozeli_cegen_keresztul_veszunk_harci_jarmuveket_a_haboruzo_torokoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596bcf84-bc2b-443b-9082-f0d2118279b2","keywords":null,"link":"/360/20191022_Orbankozeli_cegen_keresztul_veszunk_harci_jarmuveket_a_haboruzo_torokoktol","timestamp":"2019. október. 22. 13:00","title":"Orbán-közeli cégen keresztül veszünk harci járműveket a háborúzó Erdoganéktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb részleteket osztottak meg az ijesztő, sok száz millió felhasználót érintő sérülékenységgel kapcsolatban.","shortLead":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb...","id":"20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eff814-2698-42d2-94d8-59da798a766b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","timestamp":"2019. október. 20. 17:03","title":"Ezekben az országokban támadhat a SIM-kártyás kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors döntés volt. ","shortLead":"Villámgyors döntés volt. ","id":"20191021_Deri_Tibor_is_marad_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b5e697-52ab-4154-81bc-c5864a067db4","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Deri_Tibor_is_marad_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 20:54","title":"A IV. kerületben is marad az ellenzéki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárásnak véli a vádakat. A gyanú szerint a képviselő fizetett volna egy másik jelöltnek 2018-ban, hogy lépjen vissza a javára. \r

\r

","shortLead":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta...","id":"20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927cd72-a6a8-4252-a511-7e0685b97fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","timestamp":"2019. október. 21. 12:43","title":"Varju László: \"Ez koncepciós eljárás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]