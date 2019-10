Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben az egészségügyi intézmények rekordadósságot halmoztak fel idén, még bérleti díjat is fizethetnek.","shortLead":"Miközben az egészségügyi intézmények rekordadósságot halmoztak fel idén, még bérleti díjat is fizethetnek.","id":"20191031_Elektromos_berautot_kaptak_ajandekba_Kaslerektol_a_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122def3-afb9-4695-b4cd-e0b1a3c900df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Elektromos_berautot_kaptak_ajandekba_Kaslerektol_a_korhazak","timestamp":"2019. október. 31. 07:26","title":"Elektromos bérautót kaptak \"ajándékba\" Kásleréktől a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadóművésznek ez volt a végakarata.","shortLead":"Az előadóművésznek ez volt a végakarata.","id":"20191031_Budapesten_temetik_el_Terry_Blacket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92c5669-38ca-4798-940e-db3cd44fba03","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Budapesten_temetik_el_Terry_Blacket","timestamp":"2019. október. 31. 09:42","title":"Budapesten temetik el Terry Blacket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen lépéseket tett.","shortLead":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen...","id":"20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc25266a-f2eb-4551-a50b-fe66a1d06bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","timestamp":"2019. október. 30. 16:03","title":"A Sony már most levédette a PS9 és PS10 neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív felvételeken vitázik Antall József és Orbán Viktor, napjainkból pedig Kövér László, Pető Iván és Kónya Imre is visszaemlékezik az akkor történtekre. Portréfilm harmadik, záróepizód. ","shortLead":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív...","id":"20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c39f4-5081-4370-a008-8c1ba5df0083","keywords":null,"link":"/360/20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 29. 19:00","title":"Doku360: Antall József adta meg az MDF hangját és szabott fazont a pártnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. A magyar-francia páros két szettben bizonyult jobbnak az Anna-Lena Grönefeld, Demi Schuurs német-holland kettősnél a Vörös csoport 2. fordulójában.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz...","id":"20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150cd2-9920-42cb-b6d1-d7ade20c660e","keywords":null,"link":"/sport/20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. október. 30. 18:01","title":"Világbajnoki elődöntőbe jutottak Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9d013a-1f8a-494a-b937-c2fbd009b0e1","c_author":"Marosán György","category":"gazdasag","description":"Itt az idő az újabb rendszerváltásra? Lassabban a testtel.","shortLead":"Itt az idő az újabb rendszerváltásra? Lassabban a testtel.","id":"20191029_A_globalis_kapitalizmus_a_veg_kezdete_vagy_a_kezdet_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9d013a-1f8a-494a-b937-c2fbd009b0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775ec158-0450-4c58-a2c4-607ee3a5a24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_A_globalis_kapitalizmus_a_veg_kezdete_vagy_a_kezdet_vege","timestamp":"2019. október. 29. 17:45","title":"A globális kapitalizmus: a vég kezdete vagy a kezdet vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","shortLead":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","id":"20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e0128-25b0-48a3-8ac8-d18dded9fff8","keywords":null,"link":"/elet/20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:48","title":"A budapesti Gyermekvasút is beszállt a Tetris Challenge-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","shortLead":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","id":"20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1dec66-cc92-4b03-b6aa-e65510b6bbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 30. 19:03","title":"Jön a Spotify Kids, a gyerekeknek készült zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]