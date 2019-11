Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085175a6-a373-4409-a288-6bb20cac7035","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbit is 20 százalékkal meghaladta az Uber harmadik negyedéves vesztesége.","shortLead":"Az egy évvel korábbit is 20 százalékkal meghaladta az Uber harmadik negyedéves vesztesége.","id":"20191105_uber_veszteseg_negyedev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085175a6-a373-4409-a288-6bb20cac7035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91286aaa-7dd4-4ed8-8ba6-ab94e15a3694","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_uber_veszteseg_negyedev","timestamp":"2019. november. 05. 16:21","title":"Több mint egymilliárd dollárt bukott az Uber három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom elnöke, aki gengszternek nevezte Polt Pétert.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom...","id":"20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391fb483-4e9c-4199-97d5-5217ebb3ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","timestamp":"2019. november. 05. 13:36","title":"Börtönnel fenyegeti Polt Pétert, \"a milliomos gengsztert\" Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","shortLead":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Jótékonysági előadásokkal járja az országot. Saját produkcióban jegyzett színházi one man show-ja, a Hogyan értsük félre a nőket? az együttélés szépségeit és nehézségeit taglalja. Filmterveket, rendezői ambíciókat dédelget magában, és ingyen készít fel hátrányos helyzetű fiatalokat a színészképzős felvételire. Csányi Sándorral beszélgettünk. ","shortLead":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne...","id":"20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc97421-cfe1-4c9c-86ce-740865be5767","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","timestamp":"2019. november. 04. 15:05","title":"Csányi Sándor: Szerintem a férfi egy fantasztikus találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmad meghosszabbította Polt mandátumát. Az ellenzék kivonult az ülésteremből.","shortLead":"A Fidesz-kétharmad meghosszabbította Polt mandátumát. 