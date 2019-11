Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13cb0286-a0f4-4ffc-9aa5-e32ba11ebff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régésznek érezhetjük magunkat a Király utcában.","shortLead":"Régésznek érezhetjük magunkat a Király utcában.","id":"20191108_Megnyilt_a_Tutanhamonkialltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cb0286-a0f4-4ffc-9aa5-e32ba11ebff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ee807a-9b6d-489e-aa08-713688560a62","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megnyilt_a_Tutanhamonkialltas","timestamp":"2019. november. 08. 09:05","title":"Megnyílt a Tutanhamon-kiálltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","shortLead":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","id":"20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e64a85-9207-415f-a577-f59d084e4e08","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","timestamp":"2019. november. 08. 09:35","title":"Asztalon táncolva énekelteti meg a kisdiákjait egy tanító (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","shortLead":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","id":"20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328ffd35-57f9-4105-9f6d-7aef5fea899b","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","timestamp":"2019. november. 08. 07:06","title":"Bevezethetik a nulladik évfolyamot az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b8721f-498b-4f65-b4c7-f4b371ec6956","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Többen kénytelenek árat emelni vagy leállítani a tervezett fejlesztéseket.","shortLead":"Többen kénytelenek árat emelni vagy leállítani a tervezett fejlesztéseket.","id":"20191108_Gondot_okoz_a_kotelezo_beremelesek_kigazdalkodasa_a_kisvallalkozasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b8721f-498b-4f65-b4c7-f4b371ec6956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3495e8-4709-4b2f-a7dc-14de747f4190","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Gondot_okoz_a_kotelezo_beremelesek_kigazdalkodasa_a_kisvallalkozasoknak","timestamp":"2019. november. 08. 05:45","title":"Gondot okoz a kötelező béremelések kigazdálkodása a kisvállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be az országba.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be...","id":"20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f07dd-ab9b-4a0e-aaa4-a82713501607","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","timestamp":"2019. november. 07. 20:38","title":"Fekete-Győr keményen visszaszólt Gulyásnak az ügynöközésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési programtól is.","shortLead":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési...","id":"20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ded717-e94b-40e9-8a65-dafcdccb08aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","timestamp":"2019. november. 09. 11:16","title":"A kormány elvett 1,8 milliárdot az iskolák felújításától, a pénzt kiemelt beruházásokra költik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló ülésén, így juthatott bizottsági poszthoz a kokainbotrányba keveredett volt MSZP-s Lackner Csaba.","shortLead":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló...","id":"20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a438e45-ff1f-4605-b730-328433f8e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 08. 15:12","title":"Gajda szerint Lackner tévedésből kapott bizottsági helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c005cc2e-e2e8-437c-a388-f5e002fae723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szigorítaná a diplomáciai események biztosításának engedélyezését.","shortLead":"A főpolgármester szigorítaná a diplomáciai események biztosításának engedélyezését.","id":"20191107_Karacsony_Gergely_Budapest_Erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c005cc2e-e2e8-437c-a388-f5e002fae723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60ed56-c5c2-4e4a-9d9b-920a42c38849","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Karacsony_Gergely_Budapest_Erdogan","timestamp":"2019. november. 07. 19:30","title":"Karácsony Gergely: Elfogadhatatlan, ami Budapesten történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]