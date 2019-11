Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség Soroksáron: az ellenzéki képviselők rögtön az alakuló ülésén megmutatták a Fidesz támogatta polgármesternek, hogy mire számíthat. És a legfontosabb pozíciókról még csak ezután döntenek. ","shortLead":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség...","id":"20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3b0b6-bbf8-4f68-9f51-cc11dbb3693e","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 06:15","title":"Összefogott az ellenzék Soroksáron: fizetés nélkül maradt a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales Mexikóban kapott menedéket. ","shortLead":"Evo Morales Mexikóban kapott menedéket. ","id":"20191112_Elmenekult_az_orszagbol_a_lemondott_boliviai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b09f09-de1a-4e20-aef4-e269949a84b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Elmenekult_az_orszagbol_a_lemondott_boliviai_elnok","timestamp":"2019. november. 12. 05:45","title":"Elmenekült az országból a lemondott bolíviai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek majd meg a játékok.","shortLead":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek...","id":"20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6c69f-ea0e-4ec3-a762-ffb3794bb2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","timestamp":"2019. november. 12. 10:33","title":"Ezekkel a játékokkal indul a Google videójátékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetés módját nem hozták nyilvánosságra, de áprilisban terrorista bűntettekért lefejeztek 37 embert.","shortLead":"A büntetés módját nem hozták nyilvánosságra, de áprilisban terrorista bűntettekért lefejeztek 37 embert.","id":"20191112_SzaudArabiaban_terrorizmusert_eliteltek_38_embert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ba805e-d87d-44c2-add4-cb172ef2bdf5","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_SzaudArabiaban_terrorizmusert_eliteltek_38_embert","timestamp":"2019. november. 12. 15:31","title":"Szaúd-Arábiában terrorizmusért elítéltek 38 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy hamisítatlan amerikai muscle car, melynek nem túl sok ellenfele akad a piros lámpás gyorsulásoknál. ","shortLead":"Íme egy hamisítatlan amerikai muscle car, melynek nem túl sok ellenfele akad a piros lámpás gyorsulásoknál. ","id":"20191112_elol_is_van_kipufogoja_ennek_az_1546_loeros_izomautonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765c6fe-1420-4902-bd2b-6df0025d4799","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_elol_is_van_kipufogoja_ennek_az_1546_loeros_izomautonak","timestamp":"2019. november. 12. 07:59","title":"Elöl is van kipufogója ennek az 1546 lóerős izomautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","shortLead":"Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság 2016-os bajnoka ismét a Torontót múlta felül a fináléban.","id":"20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f236b555-8d66-4cbb-bfd4-a8a6d00a1dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e49a1d-4208-46c5-a1b0-59a25fe156c8","keywords":null,"link":"/sport/20191111_MLS_A_Seattle_lett_a_bajnok","timestamp":"2019. november. 11. 09:18","title":"MLS: A Seattle lett a bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális lista.","shortLead":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális...","id":"20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1d9484-e321-4afe-beee-b7d86133628f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","timestamp":"2019. november. 12. 12:03","title":"Itt a lista: ezek most a legütősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]